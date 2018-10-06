По трем путепроводам МКАД запретили движение грузовиков 2 6.10.2018, 8:02

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Дороги включены в план капитального ремонта.

На Минской кольцевой автодороге запретили движение большегрузных автомобилей по трем путепроводам.

На 2-м км (через железную дорогу Минск - Москва) и на 18-м км (через железную дорогу Минск - Гомель) по путепроводам нельзя передвигаться авто весом более 10 т, на 24-м км МКАД (через железную дорогу Минск - Брест) - более 5 т. Кроме того, движение крупногабаритных транспортных средств запрещено по путепроводу через станцию Минск-Товарный в районе пр-та Жукова и ул. Брилевской. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя директора предприятия "Горавтомост" Александра Зуевского сообщает БелТА.

Решения приняты на основании обследований, проведенных специалистами БелдорНИИ. Путепроводы включены в план капитального ремонта, ограничения будут действовать до завершения работ. Предполагается, что к ремонту путепроводов на 2-м и 24-м км приступят в 2019 году, на 18-м км - в 2020-м. Александр Зуевский отметил, что без согласования схем движения крупногабаритные транспортные средства по мостам и путепроводам ездить не могут. В том или ином направлении, исходя из рекомендаций БелдорНИИ, вводится запрет на определенных участках. "Вопрос находится на контроле", - отметил он.

В хозяйственном ведении предприятия - 103 моста и путепровода (из них 69 - в Минске, 34 - на Минской кольцевой автодороге), а также 95 подземных и надземных пешеходных переходов. В настоящее время в городе проводится капитальный ремонт моста через Свислочь на пр-те Машерова, а также восстанавливается просевший путепровод на МКАД в районе Лошицы.