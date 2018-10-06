Поляка осудили в Беларуси на полгода 6 6.10.2018, 8:10

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Гражданина Польши обвинили в незаконном переходе границы.

На шесть месяцев колонии общего режима приговорил суд Свислочского района поляка, который незаконно пересёк границу Беларуси, сообщает БелТА. Сам мужчина свою вину признал.

Кроме лишения свободы ему назначили принудительные меры лечения от алкоголизма. Приговор не вступил в законную силу.

Происшествие случилось 15 мая. Гражданин Польши на авто въехал в Беларусь вне пункта пропуска через участок зелёной границы. Сведения об этом получили пограничники одной из застав в Свислочским районе. При проверке пограничники нашли за 500 метров от границы автомобиль Opel. В нем был нетрезвый 45-летний гражданин Польши, который не смог объяснить причины своего поступка, утверждают пограничники.