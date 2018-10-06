Болгарская церковь отказалась обсуждать с РПЦ автокефалию Украины 5 6.10.2018, 8:17

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Фото: namonitore.ru

Фактически, болгарские православные священники в вопросе автокефалии заняли сторону Константинополя.

Болгарская православная церковь отклонила предложение Российской православной церкви принять участие во Всеправославном Соборе - общеправославном публичном обсуждении обретения Украинской православной церковью автокефалии и выхода ее из-под влияния Москвы, сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее Российский патриарх Кирилл выпустил обращение "ко всем ветвям православного мира", в котором призвал публично обсудить ситуацию вокруг получения автокефалии украинской православной церковью. Среди прочих к участию приглашалась и болгарская церковь, пишет zn.ua.

Однако болгарский Священный синод, высший исполнительный орган церкви в стране, в ответ заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии; по сути, это означает отказ от предложения Кирилла и помещение в будущем подобных просьб или инициатив РПЦ "под сукно".

Напомним, что 19 апреля Верховная Рада одобрила обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Отказались поддержать обращение только бывшие "регионалы" из фракции "Оппоблока" и группы "Видродження"

31 августа патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе встречи с главой Русской православной церкви Кириллом поставил последнего в известность, что Константинополь намерен предоставить автокефалию украинской церкви. А сентябрьский Архиерейский Собор Константинопольской церкви подтвердил ее право предоставлять автокефалию церквям без согласования с другими церквями.

В сентябре Варфоломей направил в Киев двух экзархов для подготовки к созданию автокефальной церкви.

Синод Украинской православной церкви Московского Патриархатана на заседании 25 сентября потребовал от экзархов Константинопольского Патриархата архиепископа Даниила и епископа Илариона, чтобы они покинули "каноническую территорию УПЦ".

В ответ иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча) ответил, что в УПЦ МП нет никаких прав для того, чтобы выдвигать назначенным высшим Константинопольским патриархатом экзархам какие-то требования, поскольку она не является самостоятельной единицей в ведении диалога, а от ее имени высказывается РПЦ.