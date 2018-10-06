В чемпионате Беларуси БАТЭ будет играть в майках с надписью «КАА всегда с нами»2
- 6.10.2018, 8:22
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В память об Анатолии Капском.
Футбольный клуб БАТЭ решил до конца нынешнего чемпионата играть в футболках с надписью "КАА всегда с нами", пишет tut.by. Эта надпись посвящена памяти председателя правления клуба Анатолия Капского, умершего 22 сентября на 53-м году жизни.
Впервые в футболках с такой надписью борисовские футболисты вышли на поле в матче 23-го тура чемпионата Беларуси против минского "Динамо" (игра завершилась волевой победой борисовчан со счетом 2:1).
Ранее сообщалось, что до окончания сезона-2018 футболисты будут играть с траурными повязками.