Глава Минобороны Британии назвал Россию страной-изгоем 8 6.10.2018, 8:32

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Гэвин Уильямсон

Фото: epa/upg

Гэвин Уильямсон прокомментировал шпионский скандал вокруг РФ.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия ведет себя "не как великая держава, а как государство-изгой".

Это заявление он сделал после того, как ряд стран обвинил российскую военную разведку в причастности к масштабным кибератакам, передает DW.

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", - сказал Уильямсон.

Напомним, что 4 октября Нидерланды, Великобритания, США и Канада обвинили российскую военную разведку ГРУ в причастности к масштабным хакерским атакам.

По данным российских спецслужб, четверо сотрудников ГРУ - Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин - пытались проникнуть в сети Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Их попытка закончилась выдворением из страны.

Вслед за Нидерландами Министерство юстиции США предъявило обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ, в том числе подозреваемым в кибератаке на ОЗХО, в причастности к хакерским атакам против спортивных федераций, антидопинговых агентств и других организаций по всему миру. ФБР объявило их в розыск.

Канада заявила, что российские хакеры взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Великобритания считает, что ГРУ стоит за большинством хакерских группировок, которые организовали кибератаки в различных странах, в том числе за APT 28 и Fancy Bear.