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Олигархи Байко скупают белорусские молочные активы

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  • 6.10.2018, 8:50
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Братья Валентин и Дмитрий Байко стали миноритариями волковысского «Беллакта», а также ранее вошли в капитал «Праймилка».

Как стало известно «Ежедневнику», владельцы гродненской компании «Конте Спа» и Брестского чулочного комбината стали акционерами одного из крупнейших молокоперерабатывающих заводов Беларуси – волковысского «Беллакта». Компании братьев Байко принадлежит  21,2% его акций. По информации источников на рынке, этот пакет мог быть выкуплен у владельца другой известной гродненской компании «Биоком» Андрея Павловского. Ранее группа компаний «Конте Спа» вошла в капитал еще одного актива Павловского – крупнейшего в Восточной Европе производителя молочной сыворотки «Праймилк» из Щучина.

Экс-«сенатор» Андрей Павловский, в свою очередь,  начал строить «Праймилк» и приобрел акции «Беллакта» (а также Щучинского маслосырзавода и «Агрокомбината «Скидельский»)  в 2012-2013 годах. В 2015 году  глава «Биокома»  оказался в числе фигурантов громкого «кормового дела»,  возместил ущерб (около 20 млн долларов) и был помилован президентом. 

Напомним, что группа «Конте Спа» в 2016-2017 годах уже приобрела контрольный пакет Туровского молочного комбината и его дочерних сельскохозяйственных предприятий «Приозерское-Агро» и «Дяковичи» в Житковичском районе. Братья Байко стали партнерами основателя этого проекта Игоря Чернявского. В настоящее время сельхозактивы подчинены специальной компании «Молочная правда», которой руководит Игорь Чернявский. В 2017 году ей в управление были переданы еще три сельхозпредприятия - «Урожайный» и «Колпень-Агро» в Лоевском и «Торганы» в Докшицком районах.

Согласно рейтинга профильного российского ресурса  Milknews, «Беллакт» по выручке в 2017 году  занял  десятое место  среди белорусских молокоперерабатывающих заводов (132 млн долларов). Как отмечают эксперты, братья Байко уже сформировали третий по объемам частный молочный бизнес в стране после «Савушкина продукта» и белорусского подразделения Danone.


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