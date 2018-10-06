На следующей неделе въехать в Литву станет сложнее 4 6.10.2018, 9:09

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Фото: vgr.by

На следующей неделе (8-12 октября) у желающих выехать в Литву с территории Беларуси могут возникнуть проблемы.

Все дело в том, что в связи с реконструкцией пункта пропуска «Брузги» здесь в указанные дни будут проводиться ремонтные работы.

Из-за этого будет изменена организация движения транспорта – они будут следовать на выезд из Беларуси по одной полосе, сообщает пресс-служба ГТК.

Белорусская таможня рекомендует желающим выехать 8-12 октября в Литву выбирать альтернативные пункты пропуска.