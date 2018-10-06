На следующей неделе въехать в Литву станет сложнее

На следующей неделе въехать в Литву станет сложнее4
- 6.10.2018, 9:09
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На следующей неделе (8-12 октября) у желающих выехать в Литву с территории Беларуси могут возникнуть проблемы.
Все дело в том, что в связи с реконструкцией пункта пропуска «Брузги» здесь в указанные дни будут проводиться ремонтные работы.
Из-за этого будет изменена организация движения транспорта – они будут следовать на выезд из Беларуси по одной полосе, сообщает пресс-служба ГТК.
Белорусская таможня рекомендует желающим выехать 8-12 октября в Литву выбирать альтернативные пункты пропуска.