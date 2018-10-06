Патриарх Кирилл «тет-а-тет» поговорит с Лукашенко 19 6.10.2018, 9:21

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13-15 октября патриарх Московский Кирилл посетит Минск.

Глава РПЦ примет участие в заседании священного синода и встретится с Александром Лукашенко, сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Встреча с Лукашенко запланирована на 15 октября и пройдет в формате «тет-а-тет». После встречи с главой Беларуси патриарх Кирилл проведет заседание священного Синода.

Главным вопросом, который будет обсуждаться на заседании, будет «актуальное состояние православной церкви в Украине».

Напомним, что 19 апреля Верховная Рада одобрила обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Отказались поддержать обращение только бывшие "регионалы" из фракции "Оппоблока" и группы "Видродження"

31 августа патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе встречи с главой Русской православной церкви Кириллом поставил последнего в известность, что Константинополь намерен предоставить автокефалию украинской церкви. А сентябрьский Архиерейский Собор Константинопольской церкви подтвердил ее право предоставлять автокефалию церквям без согласования с другими церквями.

В сентябре Варфоломей направил в Киев двух экзархов для подготовки к созданию автокефальной церкви.

Синод Украинской православной церкви Московского Патриархатана на заседании 25 сентября потребовал от экзархов Константинопольского Патриархата архиепископа Даниила и епископа Илариона, чтобы они покинули "каноническую территорию УПЦ".

В ответ иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча) ответил, что в УПЦ МП нет никаких прав для того, чтобы выдвигать назначенным высшим Константинопольским патриархатом экзархам какие-то требования, поскольку она не является самостоятельной единицей в ведении диалога, а от ее имени высказывается РПЦ.