Власти готовят осеннюю волну увольнений 10 6.10.2018, 9:38

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Источник: imeyupravo.com

Промышленность Беларуси стонет от курсового давления.

Опросы Нацбанка фиксируют рекордное влияние динамики курса рубля на деятельность промышленных предприятий.

С мая 2005 года Нацбанк Беларуси проводит регулярные конъюнктурные опросы предприятий. Раз в месяц около 1 700 предприятий промышленности, строительства, торговли и транспорта отвечают на вопросы официальной анкеты. Одним из пунктов нацбанковской анкеты является оценка влияния изменения курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность предприятий. Организации могут назвать влияние курсовых подвижек сильным, умеренным и слабым. После сбора анкет НБРБ агрегирует данные и выводит баланс ответов. Если баланс положителен, то влияние курса в основном сильное, если отрицателен — слабое. Соответственно, рост баланса в области выше нуля значит усиление влияния курса, пишут banki24.by.

Наиболее чутко на движение курса белорусского рубля реагирует промышленность. Эту чуткость промышленников легко объяснить. Во-первых, около 80% предприятий промышленности находится в госсобственности. Качество управления на таких заводах и фабриках существенно хуже, чем у частника. Большая часть организаций является постоянными получателями господдержки.

Во-вторых, большинство наших промышленных предприятий сбывает продукцию на экспорт. Причем главным (а часто — и единственным) рынком сбыта выступает Россия.

Чиновники из министерств, концернов и ведомств по-прежнему требуют от предприятий вал по экспорту без увязки с его прибыльностью для компаний. К тому же, в 2018 году на поставки пищевой промышленности негативно влияют запреты Россельхознадзора.

В-третьих, предприятия промышленности донельзя загружены огромными валютными кредитами. Любое изменение курса сильно сказывается на общем долговом бремени компаний. Так происходит, потому что практически никакие предприятия не хеджируют валютные риски, как это принято в цивилизованных странах.

В сентябре 2018 года белорусский рубль девальвировался ко всем валютам корзины Нацбанка — к доллару, евро и российскому рублю. Это привело к тому, что баланс ответов о влиянии курса на деятельность у промышленных предприятий достиг 24,2 пунктов. Сентябрьский баланс ответов — самый высокий с апреля 2016 года.

Из-за отмены обязательной продажи валютной выручки падение белорусского рубля продолжится как минимум до квартальных налогов. После налогового периода курс скорее всего будет падать под влиянием негативных сезонных факторов.

Российский рынок так и не открылся для пищевиков в полном объеме. По этим причинам в октябре возможен новый рекорд по балансу ответов промышленных предприятий и новое ухудшение их финансового состояния. Поскольку занятость в госсекторе до сих пор избыточна, осенней волны увольнений белорусам не избежать.