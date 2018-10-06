Как девушка из Гродно покорила Чикаго 16 6.10.2018, 10:07

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Фото: 015.by

За три года жизни в крупнейшем американском городе девушка смогла приблизиться к американской мечте.

Сайт Гродно 015.by продолжает следить за историями гродненцев, которые оказались за рубежом. В этот раз мы предлагаем вам историю Екатерины, которая рискнула уехать в Чикаго за любовью. За три года жизни в крупнейшем американском городе девушка без знания английского языка смогла подняться с нуля, преодолеть трудности и приблизиться к американской мечте, хотя никогда не грезила заграницей.

Фото: 015.by

До переезда в Чикаго Екатерина работала менеджером по работе с клиентами в салоне связи популярного мобильного оператора в Гродно. Девушка хорошо продвигалась по карьерной лестнице и была довольна своей жизнью. Устраивало все: любимая работа, сплоченный коллектив, материальный доход. Рядом всегда были родные и близкие, друзья, любимая собака. Переехать в другую страну Катя и не мечтала.

«Однажды подруга спросила, почему у меня нет и мысли куда-то переехать. Я сказала: «Зачем? Ведь там я буду никто, и звать меня никак. Нужно будет все начинать с самого нуля. Я этого не хотела».

Судьба круто повернула, когда девушка познакомилась со своим будущим мужем. На то время он уже жил и работал в Чикаго. В Гродно приехал погостить у родителей. Интересно, что в свои предыдущие приезды Александр уже видел Катю, наводил о ней справки у общих друзей, интересовался. В тот свой приезд он решил устроить встречу с понравившейся девушкой в компании общих знакомых.

Фото: 015.by

«Все произошло случайно. Хотя я считаю, что случайности не случайны. Никаких бурных эмоций он у меня сначала не вызвал. К тому же он живет в Америке, а я не верю в отношения на расстоянии».

На следующий день Александр вновь предложил встретиться. Катя отказалась. Свое решение обосновала тем, что не хочет тратить время друг друга напрасно. Но парень оказался настойчивым и уговорил девушку на прогулку по городу. Катя присмотрелась к Саше и заметила, что он очень интересный человек. Пара начала видеться чаще, не думая, что будет потом.

«Я влюблялась в этого человека постепенно, общаясь с ним, проводя с ним время. И он оказался идеальным для меня мужчиной».

Перед отъездом в Америку Александр предложил своей возлюбленной сделать визу, чтобы приехать к нему в гости. И улетел. На протяжении 2 месяцев пара общалась на расстоянии. Вскоре молодые люди начали рассматривать вариант официального оформления отношений и переезда Кати на ПМЖ в Чикаго.

Фото: 015.by

«Бум случился, когда я реально начала осознавать, что мне придется жить в другой стране, где я буду никем, где не будет моих родных и друзей. Было очень тяжело это принять. Я боялась неизведанности и отчетливо понимала, что меня ждет».

Катя загадала: если ей откроют визу, это будет значить, что Саша действительно ее человек. Если нет, то они обречены. С этим связана интересная история.

«Очень хорошо помню, как в той линии, в которой я стояла, всем отказали. Я видела разочарованные лица этих людей. Мы подавали документы вместе с другом. В тот день накануне отправились в парк аттракционов на самые страшные карусели, чтобы выплеснуть весь адреналин, поэтому на интервью я держалась достаточно уверенно и спокойно. Думаю, это сыграло не последнюю роль. Помню, как мне сказали: «Эх, Катерина» и забрали паспорт. Это означало, что мне дадут визу в США».

Фото: 015.by

Катя призналась, что момент прощания с родителями на вокзале, их лица, глаза, мордашка любимой собаки у нее до сих пор остались в памяти застывшим кадром. Расставание было очень слезным и болезненным.

Во время полета над Америкой девушку переполняли смешанные чувства страха и радости перед тем, как сложится ее жизнь. Важный момент — английский язык Катя совсем не знала. На пропускном пункте тщетно заучивала фразы, которые не могла запомнить. Во всех смыслах было психологически нелегко. В декабре 2015 года гродненка прилетела в Чикаго.

Фото: 015.by

«В Америке у каждого своя история. Я поехала за любовью, за мужем. Таких, как я, здесь меньшинство. Для меня было ужасом узнать, что многие готовы бежать из своих стран, чтобы жить в не менее сложных условиях. Здесь тоже нужно много работать, чтобы достичь какого-то уровня. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Кто-то готов больше вкалывать, кто-то меньше. Но я однозначно хочу сказать тем, кто меня читает и собирается переехать в Америку: вы должны четко понимать, что здесь вы никто. У вас не будет разрешения на работу. Возможно, знания языка. И вы должны быть очень сильными духом, чтобы пройти весь этот путь самостоятельно и не потеряться в этой большой стране».

Фото: 015.by

Фото: 015.by

Фото: 015.by

Катя не отрицает: кто-то может сказать, что она приехала на все готовенькое и ей было намного легче, чем остальным эмигрантам. Но девушке также пришлось заново выстраивать свою жизнь: учить чужой язык с алфавита, вновь доказывать людям, что она что-то может хорошо делать, чтобы в конце концов о ней заговорили как о личности.

«Я хочу выразить огромную благодарность своему мужу за крепкую поддержку в моменты депрессии, которые случались со мной в первый год жизни в Чикаго. Муж пытался донести, что перемены — это не всегда плохо. Было почему-то тяжело принять это».

Первый год жизни в Америке стал для гродненки самым трудным. Целый год Екатерина без знания языка и разрешения на работу коротала время одна в квартире: муж постоянно находился в длительных рабочих отъездах. Катя боялась выходить на улицу, потому что ее обязательно о чем-то спрашивали в лифте, магазинах, на улице. Девушка часто возвращалась домой расстроенной из-за того, что была совершенно чужой в этой стране. Правда, Катя признает вежливость и толерантность американцев. На вас никогда не посмотрят странно и не бросят в ответ грубость на непонимание языка. Скорее, наоборот, постараются донести мысль, объяснить жестами и при этом быть очень милыми в общении.

На тот момент единственным занятиям девушки была зубрежка английского. Для очень общительного и социально активного человека, кем является Катя, жизнь взаперти стала настоящей катастрофой. К счастью, Кате всегда везло встречать по жизни нужных людей. Через знакомого мужа ей нашли домашнего репетитора по английскому языку.

«В последующем моему частному учителю предложили должность директора в местном детском саду. Она знала, что я по образованию психолог-педагог и помогла перевести мои документы по педагогической психологии в американский формат. Так я смогла спокойно работать в Чикаго воспитателем. Хочу сказать спасибо белорусскому образованию. У меня получились очень хорошие документы, много кредитных часов, которые здесь ценятся. В свое время это очень сильно помогло».

Жизнь постепенно налаживалась. Катя стала зарабатывать неплохие для старта деньги, чему была очень счастлива. Появились новые друзья, которые всегда приглашали девушку в город, показывали Чикаго, давали много дельных советов. Первая работа в детском саду во многом помогла гродненке разговориться и влиться в чикагскую жизнь.

Фото: 015.by

Фото: 015.by

«После того, как у меня появились знакомые в США, я испытала культурный шок. Удалось побывать во многих городах и штатах Америки. Мне безумно нравится то, что здесь есть возможность иметь все, что ты хочешь. И к этому есть доступ. Захотел – купил, поехал. Причем это не стоит сумасшедших денег. В Америке я себе могу позволить намного больше, чем в Беларуси. За это я люблю эту страну и говорю ей спасибо. Столько, сколько я видела здесь, я не видела нигде. Столько эмоций, счастья, восхищения я еще нигде не получала».

Но вот о чем белоруска действительно скучает в Америке, так это по красивым людям. Это правда, что американцы могут пойти в магазин или бар в пижамных штанах и стоптанных тапках. В таком стиле здесь нередко можно увидеть и молодых девушек. И таких людей много. Для Кати это дико, ведь для сравнения белорусские девушки стараются всегда и везде быть при полном параде.

«В Беларуси у меня даже кроссовок не было. Когда муж пригласил на шашлыки, я сразу побежала в магазин покупать себе кроссовки. Теперь в Америке у меня их целая коллекция. Здесь к красоте люди относятся проще. Но я стараюсь держать марку и наряжаться, если мне хочется, даже если иду в обычное место».

Фото: 015.by

В один момент Кате стало скучно работать воспитателем. А поскольку она всегда любила хорошо выглядеть, то решила попробовать себя в сфере визажа. И вновь удача, которую гродненка поспешила схватить за хвост. Как раз в это время Катя узнала, что известный гродненский визажист живет и работает в Чикаго. Поэтому незамедлительно отправилась учиться искусству мейк-апа у землячки.

«Сразу настроилась, что это будет серьезная работа. Моя наставница в этом плане меня очень хорошо замотивировала. Шаг за шагом пошли клиенты, обо мне стали говорить. А совсем недавно вышла первая публикация моей работы в журнале. Пусть это не «Vogue», но я буду и там. Я хочу, чтобы мои работы были представлены на самых высоких уровнях. Я очень в это верю».

Фото: 015.by

Сейчас у Кати бывают моменты, когда она скучает по прежней работе в Гродно, любимым друзьям-коллегам. Обязательно хочет со всеми встретиться по приезду. Иногда представляет себе это, словно наяву. В целом же, Чикаго не тот город, где есть время для тоски. Теперь у Кати сумасшедший ритм жизни, бывает, некогда и поспать. Зато сегодня Катя имеет все: множество друзей и знакомых, хороший заработок, автомобиль, реальные перспективы. Такой образ жизни ей нравится. Старые трудности уже позади, хотя не обошлось и без новых.

«Чем больше живешь в Америке, тем с большими трудностями сталкиваешься. Все переходит на другой уровень. Иногда до сих пор сложно находиться в американской тусовке, где люди свободно разговаривают на английском. Но я продолжаю совершенствовать свой иностранный, так как в моей профессии нужно много общаться с англоязычными фотографами, моделями, уважаемыми людьми в сфере индустрии красоты».

Фото: 015.by

Фото: 015.by

Фото: 015.byv

Новая профессия стала для Екатерины вдохновением и делом жизни, от которого девушка получает огромное удовольствие.

Фото: 015.by

«Не могу сказать, что где-то лучше: в Беларуси или в Америке. Каждому свое. Для меня Беларусь останется родиной, где живут родные и близкие. Здесь хорошо по-своему, потому что тут твое прошлое, в которое время от времени приятно заглядывать. А родной дом — то место, где тебе 100% уютно. И куда всегда хочется вернуться».