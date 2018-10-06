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Умерла Монсеррат Кабалье

  • 6.10.2018, 10:18
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Фото: WordYou.ru

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.

По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник.

В конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник

Вивиана Консепсьоон Кабалье и Фольк — испанская оперная певица (сопрано). Прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988). Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии. В 1997 году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада «One Life One Soul».


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