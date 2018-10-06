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Арина Соболенко: Я наслаждалась каждой секундой, проведенной в Пекине

  • 6.10.2018, 10:55
Арина Соболенко

Теннисистка пообещала выступить лучше в следующем году.

Белорусская теннисистка  Арина Соболенко (N16 ВТА) в своем инстаграме поблагодарила китайскую публику за поддержку на турнире в Пекине и отметила, что осталась довольна своим выступлением.

«В следующем году будет лучше... Спасибо всем за поддержку. Я наслаждалась каждой секундой, проведенной в Пекине», - написала спортсменка.

Арина Соболенко (16 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира категории "Премьер Мандатори" в Пекине. В матче 1/4 финала наша соотечественница уступила китаянке Ван Цян (28) — 5:7, 5:7. 

Белоруска на этом турнире заработала 215 рейтинговых очков и 178 895 долларов призовых.


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