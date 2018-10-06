В Беларуси учителей иностранного языка в два раза больше, чем белорусского 2 6.10.2018, 11:23

Фото c сайта kinokopilka.pro

Белстат подготовил статистический обзор ко Дню учителя, который отмечается в первое воскресенье октября.

На начало 2017/2018 учебного года в республике работали 3 067 учреждений общего среднего образования, из них 1 426 находились в городах и поселках, 1 641 – в сельской местности, пишет b-g.by.

В учреждениях общего среднего образования преподают более 115 тыс. учителей, в том числе 80 тыс. – в городах и поселках, 35 тыс. – на селе.

Большего всего в Беларуси учителей иностранного языка. На начало текущего учебного года их было 14 336. Учителей математики – 7 280, белорусского языка и литературы – 6 876, русского языка и литературы – 6 835, физической культуры – 6 470, истории – 4 486, трудового обучения – 3 940, физики – 3 159, пения – 2 785, химии – 2 779, биологии – 2 655, информатики – 2 532, географии – 2 460. Меньше всего в Беларуси учителей изобразительного искусства (978) и допризывной и медицинской подготовки (491).

В 2017-2018 учебном году в Беларуси на одного школьного учителя в среднем приходилось 9 учеников.

Среднестатистический белорусский учитель – это женщина с высшим образованием, имеющая высшую или первую квалификационную категорию, преподающая профильный предмет, с опытом работы более 15 лет.

Представители сильного пола чаще всего преподают физическую культуру, допризывную и медицинскую подготовку, трудовое обучение.