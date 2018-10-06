МВФ рассказал о последствиях финансового кризиса 2008 года 6.10.2018, 12:23

Большинство стран не смогли преодолеть последствия мирового финансового кризиса.

Даже через десять лет после финансового кризиса 2008 года объем производства во многих странах все еще ниже докризисного уровня. Об этом говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ) Перспективы мировой экономики.

Меньше всего от кризиса пострадали те страны, в которых банки подвергались эффективному регулированию и надзору, и которые применяли гибкие обменные курсы, отмечают в МВФ, сообщает biz.liga.net.

При этом страны с развитой экономикой и экспортеры биржевых товаров из числа развивающихся стран с низкими доходами оказались более сильно затронутыми кризисом, чем другие страны.

"Среди экономик, которые в 2007–2008 годах пережили банковский кризис, примерно в 85% объем производства все еще ниже докризисного тренда. Этот показатель ниже (приблизительно 60%) для группы, которая в 2007–2008 годах банковского кризиса не испытала",- подчеркивают аналитики.

Кроме того, как утверждают в МВФ, кризис ударил по рождаемости во многих странах. Такое изменение в будущем будет тормозить рост численности рабочей силы, считают аналитики. Помимо этого у стран с развитой экономикой снизились коэффициенты чистой миграции (иммиграция минус эмиграция).

Отмечается, что последствия кризиса зависели от того, к каким мерам прибегали политические силы в тех или иных странах. Например, введенные некоторыми странами строгие ограничения перед самим кризисом (например, лимиты на способность банков выпускать ссуды и заниматься ценными бумагами) уменьшили вероятность банковского краха в 2007-2008 годах. Также более гибкий обменный курс валют помог уменьшить ущерб, нанесенный производству, утверждают в МВФ.

Напомним, глобальный кризис начался на ипотечном рынке США после крушения одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Lehman Brothers. Его банкротство считается отправной точкой мирового финансового кризиса.