Саудовский принц предсказал исчезновение России с мирового рынка нефти 1 6.10.2018, 12:40

2,053

Фото: reuters

Производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократиться, в частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает РБК.

«Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1% до 1,5%, может быть, больше. Некоторые считают, что после 2030 года, он будет снижаться. По нашим расчетам, многие производители нефти исчезнут», — заявил Аль Сауд.

«Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет. И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через девятнадцать лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — пояснил принц. Он добавил, что при таком взгляде на будущее, Саудовская Аравия должна будет продавать в будущем больше нефти, чем она это делает сейчас.

«Поэтому мы не считаем, что в этой области существует какой-либо риск для Саудовской Аравии. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10−20−30 лет», — резюмировал Аль Сауд.