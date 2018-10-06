Что стоит за задержанием президента Интерпола 6.10.2018, 13:08

Мэн Хунвэй

Фото с сайта news.cn

Исчезновению Мэн Хунвэя предшествовала потеря должности в комитете Компартии КНР.

Французская полиция начала расследование исчезновения руководителя Интерпола и гражданина Китая по заявлению его жены. 29 сентября он покинул штаб-квартиру полицейской организации во французском городе Лион и вылетел в Китай. С тех пор не выходил на связь со своей семьей. Китайские чиновники, находящиеся под следствием, часто исчезают на неделю или даже месяцы, прежде чем правительство сообщит об их судьбе. И на самом деле никто не знает, что случилось в этот раз. Подробности - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Сегодня днем стало известно, что пропал президентмеждународной полицейской организации Интерпол. Первоначально было неясно, в какой именно стране. Позднее во французской полиции неофициально рассказали СМИ, что он исчез не во Франции.

Китайская англоязычная газета South China Morning Post со ссылкой на собственный источник сообщила, что 64-летний чиновник находится под следствием в Китае. Как только он приземлился в аэропорту, его забрали на допрос. Город, где это произошло, - не установлен.

Согласно китайским законам, семья и работодатель подозреваемого должны быть уведомлены в течение 24 часов после задержания. Исключения - когда это мешает расследованию. Следователи КНР имеют широкие полномочия тайно задерживать подозреваемых, в том числе, старших должностных лиц страны.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В Интерполе заявили, что они осведомлены из прессы о предполагаемом исчезновении Хунвэя. "Это вопрос для соответствующих властей как во Франции, так и в Китае", - говорится в заявлении. И добавляется, что генеральный секретарь Интерпола, а не президент, несут ответственность за повседневную работу. Генсек организации - Юрген Шток.

Пропавший чиновник совмещал работу замминистра в министерстве общественной безопасности Китая и президентство в Интерполе. Полгода назад появилось сообщение, что Хунвэй исключен из Комитета коммунистической партии. Комитет курировал министерство. Это вызвало спекуляции о том, что чиновнику грозит опасность, пишет New York Times.

Но никаких обвинений в его адрес не последовало. В августе он продолжал работать в Пекине, а в конце месяца провел публичную встречу в Сингапуре.

Пока ни министерство общественной безопасности, ни министерство иностранных дел Китая не комментируют судьбу президента Интерпола. "Мы ведем переговоры с китайской стороной", - сообщил министр внутренних дел Франции.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Назначение Хунвэя на пост президента Интерпола в 2016 году освещалось в Китае, как подтверждение завоевания Поднебесной международного признания под руководством Си Цзиньпина.

Критики назначения китайского чиновника отмечали, что это поможет правительству КНР выдавать международные ордера на арест бежавшим из страны диссидентам и эмигрировавшим магнатам. Отмечается, что в последние годы Китай все чаще использует официальные каналы, такие как Интерпол и ООН для этих целей. Сейчас Китай хочет экстрадировать 44 человека на родину.

Теперь исчезновение чиновника угрожает испортить имидж Китая, демонстрируя, что даже самый видный деятель международной полицейской организации подвержен репрессиям. С момента прихода к власти Си Цзиньпина в стране были подвержены "дисциплинарным наказаниям" - тем или иным образом - более миллиона чиновников, пишет специалист BBC по Азии Селия Хаттон.

Мэн Хунвэй был назначен главой Интерпола в 2016 году. Он должен был работать в организации до 2020 года. Интерпол является крупнейшим в мире агентством полицейского сотрудничества между 192 странами-членами.