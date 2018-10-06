Человек-паук: промышленный альпинист рассказал о своей экстремальной работе 3 6.10.2018, 13:31

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Фото: zarya.by

Когда эти люди впервые появились на фоне фасадов зданий, их работа поражала своей смелостью.

Еще бы – висеть на тоненькой веревочке на уровне десятого этажа да еще при этом и мыть окна, заделывать межпанельные щели или ремонтировать балкон с наружной стороны… Прошло время, и к этому привыкли. Люди больше не удивляются, они знают – работает промышленный альпинист, пишет zarya.by.

Свое дело мастера называют коротко – промальп. Работать на каком-либо объекте, т.е. лазать по стенам здания при помощи веревок, у промышленных альпинистов значит «висеть».

Валентин Дудукин родом из России, с Северо-Кавказа – со Ставропольского края, в Бресте живет уже 8 лет. Здесь, в городе над Бугом, он женился.

– Я по образованию юрист, – начинает свой рассказ Валентин. – Несколько лет у себя на родине работал участковым инспектором милиции (сейчас полиции), затем уволился. Во многих профессиях пробовал себя, пока не пришел к альпинизму. В других видах работ все очень быстро менялось, я искал себя, а вот с альпинизмом мы «подружились».

Когда наш герой переехал в Беларусь, пошел учиться в Институт переподготовки и повышения квалификации МЧС Беларуси, что под Борисовом. В этом учебном заведении учатся многие, кто впоследствии становится промышленным альпинистом.

Фото: zarya.by

- До института, конечно же, у меня были работы, связанные с высотными зданиями, – отмечает Валентин. – У себя на родине, к примеру, я занимался установкой систем дополнительной эвакуации людей во время пожаров. Приходилось работать на высоте, а также испытывать на себе работу системы: съезжать в люльке с «энного» этажа.

Но промышленный альпинизм Валентин начал осваивать именно здесь, в Бресте: открыл ИП, трудится сейчас вместе с напарником. Ребята уже подстроились друг к другу, работают с одинаковой скоростью – все процессы у них налажены, оптимизированы. Есть у них еще и подсобный рабочий, который подает нужный инвентарь, привязывает веревки, следит за инструментами, которые оставляют на земле или берут с собой на кровлю.

Работают ребята и на выездах: Кобрин, Дрогичин, Малорита, в основном – по области. Далеко не ездят, хотя звонят в поиске более выгодных предложений и из других областей, даже из Минска.

Когда нет возможности использовать подъемные механизмы, строительные леса, люльки, прибегают к помощи промышленных альпинистов. Только они способны добраться до самых труднодоступных мест, куда техника не может подъехать. И неважно, что объем работ там может быть совсем небольшой. К тому же воспользоваться услугами этих специалистов обходится дешевле, чем нанять специальную технику и рабочих.

Валентин Дудукин отмечает, что работы хватает, ведь старых домов, требующих постоянного внешнего «лечения», много.

– Перечень наших работ огромен: теплоизоляция стен зданий и жилых квартир; монтаж баннеров, каркасов для них; ремонт швов в панельных домах; кровли в труднодоступных местах; балконов как снаружи, так и внутри, ведь за много лет они ветшают, – продолжает он. – Также нанимают промышленных альпинистов, чтобы помыть окна в высоких зданиях, поставить шипы от птиц, чтобы им было неудобно сидеть, зимой – почистить крышу от снега…Я считаю, что в промальпе наличие строительного опыта или соответствующего образования – большой плюс. Но в большинстве своем эти навыки приобретаются со временем, в процессе работы. Так, по крайней мере, было у меня.

Фото: zarya.by

На этом нелегком поприще половина успеха зависит от экипировки. Стандартная рабочая экипировка состоит из комплекта веревки, страховочной и защитной систем. Остальное – умение и ловкость альпиниста. Его действия немного напоминают паучка, повисшего вдоль стены на своей паутинке. От веревок зависит не только подъем на высоту, но и жизнь.

– Всегда должна быть основная веревка, на которой работает специалист, и страховочная – если вдруг основная повредится или работник сорвется, – рассказывает Валентин. – Обвязка, которую надевает альпинист на тело, имеет кучу карабинов. Так как мы работаем в безопорном пространстве, важно иметь «сидушку», в большинстве своем их не покупают, а делают собственноручно. К тому же альпинисты дополнительно к «сидушкам» привязываются, чтобы не вывалился. Страховочное устройство дополнительно цепляется на страховочную веревку. Все это оборудование много раз проверено и протестировано, да и мы сами стараемся покупать только качественное оборудование.

Фото: zarya.by

Бояться, что веревка вас не выдержит, не стоит. В самом худшем случае, со всеми перегибами и изломами через крышу, веревка выдерживает вес в полторы тонны. Без всяческих изломов и узлов новая качественная веревка, натянутая прямо, удержит три – три с половиной тонны. По заявленным характеристикам веревки должны служить три года. По прошествии этого срока они выбраковываются.

- Каской стараемся о стены не биться (смеется), спокойно висим и работаем. Защищает она в том случае, если что-то упадет сверху, камни, к примеру. Может и подсобник, работая на кровле, что-либо уронить…

Многие думают, что альпинист должен быть бесстрашным. Но сами высотники с этим не согласны, ведь страх высоты – это проявление инстинкта самосохранения.

– Бояться высоты – не стыдно, – утверждает Валентин. – Это не значит, что ты трус. Страх мобилизует, дисциплинирует и заставляет относиться к технике безопасности более серьезно. Как бывает у меня: например, весной, когда не работал всю зиму, приходится заново приучать себя не бояться. А во время работы, когда очень занят делом, не очень-то и обращаешь на это внимание. Раньше я работал в Москве на 17-этажных зданиях, ставил антивандальные решетки для кондиционеров. Когда ты находишься на высоте в 17 этажей, то этой высоты не замечаешь, потому что рядом стоят 30-этажки. А в Бресте при работе на 20-этажном доме, когда вокруг одни 5-этажки, становится немного не по себе. На самом деле не так страшен процесс работы, как момент, когда нужно перешагнуть через край…

Фото: zarya.by

У каждого альпиниста есть несколько «опасных» историй, случившихся во время работы на высоте. Валентин в этом плане не исключение.

– Мы, как обычно, приехали, спустились, начали утеплять квартиру, а с крыши на нас полетела незакрепленная бетонная плита. Повезло, что она одним краем ударилась о балкон, пробила его, отскочила в сторону и упала рядом с пешеходной дорожкой. Наши веревки, которые лежали на этой плите, съехали в стороны, мы ударились о балкон. Деваться некуда, пытались найти опору на краю этого балкона, чтобы вернуться в нормальное положение. Так старушка какая-то высунулась и начала меня в ноги толкать, чтобы ушел с ее балкона. В тот момент я вообще не понимал, что происходит. Хорошо, что никто не пострадал. Этот случай мы запомнили надолго, тем более что после него на крышах многих старых домов были произведены ревизии. Да и мы сами, чтобы инцидент не повторился, в обязательном порядке начали внимательнее проверять, чтобы плиты хорошо держались.

Валентин отмечает, что риски в профессии минимальные, если делать все правильно, по инструкции и проверять оборудование перед началом трудового дня.

Фото: zarya.by

Есть и приятные случаи в работе Валентина Дудукина. Как-то за ним и его напарником из соседнего дома наблюдала маленькая девочка Алиса. Когда альпинисты все закончили и спустились, она принесла им рисунок, на котором было написано: «Дяди мастера, вы молодцы, я вами горжусь».

- Этот трогательный рисунок я сохранил, он до сих пор хранится у меня, – вспоминает Валентин.

Многие думают, что труд промышленного альпиниста прост и при этом можно легко заработать, но на самом деле это сложная работа: тяжело как физически, так и морально.

– Приходится работать на высоте при сложных погодных условиях (жара, холод, ветер). К примеру, я работал на вышках сотовых операторов, бывало, и в мороз приходилось по ним лазить, Также зимой иногда просят снег почистить с крыш. А так, в основном, работы на высоте заказчики откладывают на теплый сезон. В работе промышленного альпиниста нужны неплохая выдержка и хорошее физическое здоровье. В профессии я уже более шести лет.

Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, Валентин Дудукин в свободное время посещает спортзал.

- В будущем я, как и любой альпинист, мечтаю покорить горную вершину. Надеюсь, что это случится совсем скоро, – сказал в заключение мастер высотных дел.