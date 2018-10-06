Украина может ввести биометрические визы для россиян 4 6.10.2018, 13:35

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Введение обычного визового режима с Россией не будет достаточно эффективным.

Не исключено, что Украина введет биометрические визы для россиян, заявил 5 октября украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "UA:Харьков".

По словам министра, система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с Россией является эффективной.

"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением… [бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери] – изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет", – заявил Климкин.

Он добавил, что вскоре банк биометрических данных будет наработан. "Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум – предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину",– продолжил Климкин.

Он подчеркнул, что нужно будет отслеживать перемещение россиян по территории Украины. Климкин уточнил, что сейчас такой контроль осуществляется только "для части лиц, в отношении которых есть подозрения".

"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут. Что такое визы? Ты просто въезжаешь. Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", – заявил министр иностранных дел Украины.

На вопрос, есть ли планы полностью закрыть границу с Россией, Климкин ответил: "Если мы полностью перекроем, то как мы сможем сказать, что они не поедут через Беларусь?"

"Это честная дискуссия должна быть. Например, кто-то из Харькова хочет поехать к родственникам… И есть торговля с Россией… И как мы будем смотреть этим людям в глаза?.. Нужно ли нам немедленное перекрытие всей границы – это вопрос, который нужно обсуждать", – отметил Климкин.

Он также отдельно подчеркнул, что систему контроля за гражданами России, въезжающими в Украину, нужно будет усиливать.

С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации. Для пересечения границы у граждан стран миграционного риска должен быть биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев снимают пограничники.