В Минске появится новый футбольный манеж за 800 тысяч долларов 10 6.10.2018, 13:42

2,568

Фото: АБФФ

Для кого он?

Говорят, что точно не для выставок.

На днях в Минске появился еще один футбольный манеж – неподалеку от того, что открылся в 2002 году. Большой белый купол накрыл одно из полей возле Дома футбола. Прежде подобный манеж соорудили в Гродно, на очереди – другие города.

О том, кто будет пользоваться новым манежем, «Трибуне» рассказал руководитель пресс-службы АБФФ Александр Алейник.

- Что представляет из себя этот манеж?

– Фактически уложенное футбольное поле было накрыто специальным воздухоопорным сооружением, которое позволит тренироваться в благоприятных условиях даже в холодное время года. Установленные системы позволяют как подавать теплый воздух, так и проводить кондиционирование.

- Для кого он сделан?

Фото: АБФФ

– Купол возведен над одним из полей АБФФ. Соответственно, будет использоваться нашими юношескими, юниорскими, молодежными сборными, причем как мужскими, так и женскими. Также не стоит забывать о четырех командах Академии АБФФ, которые работают круглогодично. При необходимости манежем будет пользоваться национальная сборная.

- Когда манеж будет окончательно готов?

– Планируется, что наши команды смогут приступить к тренировкам в новом манеже уже в этом месяце.

- Смогут в манеже зимой тренироваться белорусские клубы?

– Все будет зависеть от загрузки манежа. Мы приложим все усилия, чтобы инфраструктура использовалась по назначению и была максимально эффективна. Само собой разумеется, объект не будет простаивать.

- Манеж будет использоваться под выставки?

– Это исключено. Манеж является частью комплекса футбольных полей АБФФ. Это чисто футбольная инфраструктура.

- В каких городах стоит ждать появления новых манежей в ближайшее время?

– До конца года планируется завершение аналогичного проекта в Бресте, в следующем году – в Витебске, Гомеле, Могилеве. Более точных сроков, к сожалению, не назову.

- Это инициатива городов или АБФФ?

– Возведение футбольных манежей во всех областных центрах – один из пунктов стратегии развития футбола АБФФ «Видение 2020». Проекты реализуется за счет совместных усилий АБФФ и местных органов власти. Мы предоставляем воздухоопорное сооружение и футбольное поле. Таким образом, федерация несет определенные расходы и курирует процесс.

- Какие расходы несет федерация?

– Стоимость воздухоопорного сооружения и футбольного поля составляет порядка 800 тысяч долларов, остальная сумма зависит от плана манежа и пожеланий города. Местные органы власти выбирают площадку, прокладывают коммуникации, составляют смету. Я могу говорить только про футбольное поле и воздухоопорное сооружение. Все остальное не наши расходы.

- Это УЕФА предоставляет поля?

– Финансирование осуществляется за счет средств, полученных в рамках инвестиционной программы ФИФА Forward, а также при поддержке «Банка развития» и ОАО «Промагролизинг».

- Сколько по времени строился манеж возле федерации?

– При наличии фундамента и основания установка воздухоопорного сооружения и укладка поля занимает около месяца.

- Предусмотрены ли места для зрителей?

– Нет, специально отведенной трибуны там нет, ее физически вместить просто невозможно. Основная цель подобных манежей – возможность проводить круглогодичные тренировки.

– У любителей будет возможность арендовать поле?

- Говорить об этом пока рано. Все будет зависеть от загруженности манежа.