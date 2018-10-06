«Цены настолько выросли, что даже слов нет» 11 6.10.2018, 14:15

4,589

Источник: RFE/RL

А как у вас изменилась жизнь за последний год?

Чиновники бодро рапортуют о некоем «подъеме» белорусской экономики, однако на деле все оказывается совершенно иначе. О том, как на самом деле изменилась жизнь, «Белгазете» рассказали жители страны.

Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва, пенсионер МВД:

- После деноминации обещали, что все будет очень и очень хорошо, но стало все наоборот: цены настолько выросли, что даже слов нет. Если раньше за 100 тыс. старыми можно было в магазине хоть что-то купить, то сейчас туда нечего идти с BYN10. Причем цены растут на все: на товары, услуги. Цены растут - экономика не растет. Я получаю пенсию чуть больше BYN1 тыс. как сотрудник органов внутренних дел. Не жалуюсь, понимаю, какая ситуация в стране. А людям, которые получают пенсию по возрасту, просто сочувствую: за BYN200-300 прожить невозможно.

Мне, как и Шушкевичу, Шарецкому [экс-председатели Верховного Совета], была определена пенсия как председателю Верховного Совета. Но с 1996-97гг. эта пенсия не индексируется, она превратилась сегодня в 5-6 копеек. Вообще в Беларуси можно получать одну пенсию. У меня, например, есть выбор: получать пенсию по возрасту, как сотрудник МВД, как госслужащий и как председатель Верховного Совета. Из четырех вариантов пенсии я могу выбрать только одну, в любое время могу перейти с одного вида пенсии на другой, но и только. Как председатель Верховного Совета я не могу получать пенсию - она практически нулевая, можно перейти на пенсию госслужащего, но она тоже меня не привлекает. По возрасту я тоже бы получал BYN350-400. Естественно, я выбрал пенсию как сотрудник органов внутренних дел.

Александр Кабанов, владелец частного подворья в Березе:

- Я практически свернул деятельность частного подворья и выставил его на продажу по цене в 6 раз дешевле, чем потратил на его создание. Это не падение - это обвал. У меня осталось процентов 20 от хозяйства, которое я вел еще 4-5 лет назад. Сельхозпроизводство стало полностью нерентабельным. У меня были перепела, гуси, утки, много пород гусей, свиньи; я оставил 20-25 кур (для своей семьи), около 20 поросят, в этом году завязал с чесноком - цены обвалились ниже плинтуса. Хозяйства, с которыми я общаюсь, пытаются выживать - у них нет возможности зарабатывать на жизнь иначе; они ищут новые выходы на рестораны, занимаются оптовой торговлей. Правительство пропагандирует здоровое питание, которые могут дать именно частные подворья, а не крупные агрохолдинги. Но на самом деле агрохолдинги продают свою продукцию гораздо дороже, она интересует людей все меньше и меньше: падает покупательная способность населения.

Перед владельцами частных подворий стоят две главные проблемы: падение рентабельности хозяйств и падение покупательной способности. Лет 7 назад крольчатину продавал по 75 тыс. рублей за килограмм, а килограмм корма стоил 26 тыс., то сейчас крольчатина - около 100 тыс. рублей, а корма - около 70 тыс. рублей. А зерно выросло в цене больше чем в 10 раз. Ситуация в сельском хозяйстве крайне серьезная. Крупные хозяйства, которые вышли на международный уровень (Россия, Украина, страны Балтии), чувствуют себя нормально - за счет вала, оборота. Государство выделяет деньги на поддержку сельского хозяйства, которые распределяются пропорционально обороту хозяйства: крупные хозяйства получают максимальный уровень поддержки, мелкие хозяйства - почти ничего. А частные подворья государство вообще не поддерживает.

Преподаватель одного из минских вузов (пожелал остаться анонимным):

- За прошедший год ситуация у нас никак не изменилась: как получал около BYN500, так и получаю. При этом я работаю на ставку. Так что лично я никак не почувствовал, что белорусская «экономика пошла вверх».

Рабочий МТЗ (анонимно):

- Сейчас я зарабатываю около BYN1 тыс. Можно получать и больше, но нужно выходить в субботу, например, в две смены. Если сравнивать зарплату с 2016г., то в долларовом эквиваленте мой доход вырос процентов на 5.

Юрась Губаревич, лидер «Руха за свабоду»:

- Я не почувствовал, что экономика пошла вверх. Я занят в сфере индивидуального предпринимательства (основной источник дохода), по клиентам не видно, что у людей есть лишние деньги. Но это не только мои ощущения. Моя жена преподает в БГУИР - бюджетная сфера тоже не почувствовала роста экономики. Ничего не изменилось - сегодня наблюдается то же самое, что и год назад.