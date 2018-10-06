CIT опубликовала фотографию водительских прав Анатолия Чепиги 5 6.10.2018, 14:26

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Документ был выдан в Хабаровске.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала «предполагаемую фотографию» водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника.

Документ был выдан в Хабаровске в 2009 году, пишет «Медуза».

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, которые первыми назвали предполагаемое настоящее имя Руслана Боширова, пообещали во вторник, 9 октября, назвать настоящее имя второго обвиняемого, Александра Петрова.

Ранее сайт журналистских расследований Bellingcat установил истинную личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Журналисты Bellingcat и расследовательского проекта The Insider выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя "Русланом Бошировым", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Жительницы села Березовка Амурской области России узнали в "Руслане Боширове" своего односельчанина Анатолия Чепигу.

По данным СМИ, всего в деле об отравлении Скрипалей фигурируют шесть подозреваемых.