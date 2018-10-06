«Мечты сбываются»: как парень из Гомеля попал в проект «Танцы» 6.10.2018, 14:34

Фото: gomel.today

Упорный труд непременно приводит к мечте.

В этом убедился и Кирилл Шестаков. Танцор из Гомеля даже со слуховым аппаратом научился слышать музыку и чувствовать такт, самостоятельно освоил различные виды танца, открыл свою танцевальную школу, а ещё попал в новый сезон «Танцев на ТНТ», пишет newsgomel.by.

О любви к танцам

Фото: gomel.today

Кирилл вспоминает, что изначально хотел заниматься паркуром, научиться делать сальто. Так получилось, что в Доме учителя, куда он пришёл, преподавали брейкинг. Там парень и начал учиться ходить на руках, пробовать выполнять силовые элементы и все виды сальто. Но сам признаётся, что просто повторял движения и в танце ещё совершенно ничего не понимал.

Три года Кирилл занимался только брейкингом под руководством преподавателя Валентина Исакова. Потом парень участвовал в пластических спектаклях наставника. А переломным моментом, когда Кирилл понял, что этого ему мало, стал просмотр ленты «Шаг вперёд». Желание танцевать стало настолько сильным, что парень, много раз пересматривая фильм, просто методично повторял элементы, которые видел на экране, пока не получалось так же.

Фото: gomel.today

О своей школе

Кирилл — молодой танцор, но желание делиться своими знаниями появилось у него несколько лет назад. Во время занятий в Доме учителя, когда преподаватель Кирилла уехал из города на полгода, оставив его с другом «за главных», и родилась идея открыть свою школу танца. Тогда за плечами у парня ещё не было большого танцевального опыта и победных дипломов, которые сейчас украшают стену в его собственной школе.

В то время в танцевальных кругах, когда кто-то искал преподавателя по хип-хопу, его отправляли к Кириллу. Молодой танцор рискнул открыть набор, и в группу пришло 25 человек. Он вспоминает, что на секунду даже испугался, но потом всё пошло очень хорошо. А некоторые люди и сейчас остались с ним рядом, но уже в качестве друзей.

Фото: gomel.today

О хореографии

— Сначала я буквально зациклился на том, чтобы каждый ученик был индивидуален. Каждому давал танцевальный фундамент полностью, — вспоминает Кирилл.— А на этом фундаменте можно было растить индивидуального танцора. Самой же хореографии я не учил. Потом оказалось, что именно из-за этого ученики стали уходить.

Фото: gomel.today

Когда Кирилл нашёл причину, то стал менять программу обучения. Стал более углубленно разбираться, зачем пришёл каждый ученик, что он хочет получить от танца и нужно ли ему это вообще. Но и сейчас главная цель Кирилла — это воспитать думающего танцора.

Парень не только получает удовольствие, когда придумывает новые номера и видит, как они воплощаются в жизнь, но и сам с радостью принимает участие в мастер-классах. В прошлом году молодой человек впервые поставил экспериментальный танец, соединил уличные стили и исполнил его под абстрактную музыку. Постановка называлась «Рождение», и именно с ней он пришёл в «Танцы».

О проекте

Кирилл рассказал, что в шоу шёл для того, чтобы больше людей узнало о его творчестве, чтобы все узнали, что в Гомеле есть хорошие танцоры. Очень хотел получить опыт чего-то нового и посмотреть на проект изнутри и, конечно же, победить.

— До этого я смотрел первый и второй сезоны «Танцев» и мог уже поехать на третий или четвёртый, но понимал, что ещё не готов. Меня звали и в другие проекты, но чувствовал, что пока рано. Перед пятым сезоном я был полностью в себе уверен, да ещё и предкастинг проходил в Минске. Всё было не так сложно: я зашёл на просмотр в пятёрке претендентов и уже тогда понял, что должен попасть на кастинг.

Даже поездка в столицу оказалась для парня интересным опытом, ведь туда съехалось очень много танцоров не только из Беларуси, но и из Украины, России, Латвии и Польши.

— Атмосфера на проекте была очень дружественной, — делится Кирилл. — Нам постоянно напоминали, что мы соперники, каждый выкладывался, как мог, но все друг друга уважали и выручали. На парных танцах, бывало, на одного парня приходилось по три партнёрши и ему нужно было три раза выйти на сцену, чтобы девчонки тоже смогли себя показать.

Фото: gomel.today

О проблемах и их преодолении

Для большинства из нас слышать музыку — это естественный процесс. Однако, потеряв слух даже отчасти, слышать все грани мелодии становится проблематично, а танцевать в такт и того сложнее. Кириллу со слуховым аппаратом ради мечты пришлось усердно трудиться часами.

Фото: gomel.today

— У меня просто было желание. Музыку я не понимал. Мой преподаватель Валик Исаков показывал движение и учил меня «считать» музыку. И только со временем начал понимать её, слышать бит, слышать скрипку. Четыре года я усердно трудился, — вспоминает танцор. — Даже когда делал первую свою постановку, обратился к Валику за помощью. Вроде ставил понятный мне хип-хоп, придумал движения, а на музыку положить не получалось. Три года я ходил почти каждый день на занятия, хотя они были два-три раза в неделю. Тренировки длились по два часа, но я оставался на пять, мог домой и в полночь уйти из зала. Когда Валик давал хореографию на классическую музыку, а по музыкальности это ещё сложнее, я был первым, кто попадал в такт. Он постоянно ставил меня в пример: «Вот, смотри, у Кирюхи со слуховым аппаратом всё получается, а вы со своими возможностями не можете сделать». Для того чтобы танцевать, нужно упорно работать. Пришёл в класс — забудь про все проблемы, про учёбу, работу. Только танец должен быть в голове. Им нужно жить.