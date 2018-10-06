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Грузинская церковь поддержала предоставление автокефалии для УПЦ

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  • 6.10.2018, 15:04
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Фото: Верховная рада

Грузинская православная церковь ежедневно молится за мир и единство в братской Украине.

Епископ Грузинской православной церкви, патриарх всея Грузии Илия II надеется на положительное решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Об этом он заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

"Мы рассчитываем, что эта сложная проблема в Украине будет решена положительно. Грузинская православная церковь тоже прошла очень сложный путь к получению автокефалии", - приводятся слова патриарха на сайте украинского парламента.

В сообщении отмечается, что, по словам патриарха Ильи II, грузинская церковь ежедневно горячо молится за мир и единство в братской Украине.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух своих экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Его личными представителями были назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Кроме того, Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси подтвердил свое решение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

В свою очередь РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.


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