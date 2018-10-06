С завтрашнего дня топливо снова подорожает 7 6.10.2018, 15:34

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Это будет уже 19-ое подорожание в этом году.

С 7 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 7 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 38 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 46 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, ДТ — 1 рубль 46 копеек.

Это девятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 30 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.