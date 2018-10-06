Одна из крупнейших оружейных сделок России подвисла в воздухе из-за санкций США 3 6.10.2018, 15:41

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Продажа истребителей Су-35 в Индонезию за партию пальмового масла под угрозой срыва.

Крупнейшая в 2018 году оборонная сделка России - продажа 11 истребителей Су-35 в Индонезию - подвисла в воздухе из-за санкций США, пишет finanz.ru.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в ОПК и аппарате правительства, старт поставки, запланированный на октябрь, переносится на неопределенный срок.

Это связано с принятым в прошлом году американским законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), в соответствии с которым санкции за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" могут быть наложены как на покупателя в лице Индонезии, так и на банки, обслуживающие сделку.

Половину суммы по контракту - около 570 млн долларов из 1,1 млрд - Индонезия должна покрыть бартером. Истребители, наиболее близкие к пятому поколению среди российских машин, планировали обменять на партию пальмового масла, каучуковой крошки и других индонезийских товаров.

Оставшуюся сумму Индонезии должна была представить сама Россия. Деньги, как ожидалось, выделит один из крупных госбанков - например, ВТБ, говорит источник "Коммерсанта".

Но это чревато рисками вторичных санкций: желающих подпасть под них среди коммерческих организаций нет, это рискованно для их других проектов, добавляет он.

Индонезийские власти пытались добиться поблажек от США, но тщетно: глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил остановить поставки запчастей к американским истребителям, стоящим на вооружении ВВС страны, если контракт с Россией будет реализован.

Договор по Су-35 юридической силы не утратил, заверяют источники "Ъ": "Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации".

В аналогичном положении оказались сделки с некогда крупнейшим покупателем российского оружия на мировом рынке - Индией.

С апреля она приостановила платежи "Рособоронэкспорту" по действующим контрактам и отказывается заключать новые, в том числе на покупку истребителей и систем С-400.

После того, как "Рособоронэкспорт" и большинство оборонных предприятий попали под санкции США и были отрезаны от расчетов в долларах, индийские банки начали блокировать транзакции.

Они опасаются угодить под вторичные санкции, которые предусмотрены принятым год назад законом CAATSA и расширяют санкционный режим на все вовлеченные стороны, даже если они не являются непосредственными участниками сделки.