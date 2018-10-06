Производитель кетчупа Heinz создал венчурный фонд 6.10.2018, 16:14

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Компания намерена инвестировать стартапы с электронной коммерцией и проектами с прямым доступом к потребителю.

Американская продовольственная компания Kraft Heinz создала венчурный фонд Evolv Ventures на $100 млн для инвестиций в технологии в пищевой промышленности.

Как сообщает Bloomberg (перевод — liga.net), венчурный фонд возглавит Билл Пескателл, соучредитель инвестиционной группы Peacock Equity.

По словам Пескателло, Evolv сосредоточится на стартапах, работающих над цепочками поставок, логистикой, электронной коммерцией и проектами с прямым доступом к потребителю.

Evolv - это последняя попытка пищевых гигантов поднять продажи за счет быстрорастущих стартапов, отмечает агентство. Например, в 2016 году конкурент Kraft Heinz – компания Kellogg - инвестировала $100 млн в венчурный фонд, в то время как General Mills Inc. инвестировала в такие стартапы, как Kite Hill (йогурты без молока) и Beyond Meat (бургеры из искусственного мяса).