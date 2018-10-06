Активист - ООН: Я принял участие в стихийном митинге, держа бело-красно-белый флаг 6.10.2018, 16:22

Владимир Невмержицкий

Фото из социальных сетей

Владимир Невмержицкий ищет защиты в Комитете ООН по правам человека.

Получивший за солидарность с профсоюзом РЭП крупный штраф активист из Мозыря Владимир Невмержицкий подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Мужчина считает, что белорусские власти нарушили его права на мирное собрание и выражение мнения, сообщает гомельская «Весна».

Попытки отменить денежный штраф на национальном уровне успеха не принесли - Мингорсуд, где был обжалован штраф, стал на сторону властей.

В индивидуальной жалобе в Комитет по правам человека заявитель обращает внимание, что присужденный ему штраф в два раза превышает размер среднемесячной зарплаты по стране в целом, а само наказание является непропорциональным содеянному.

«Даже если я принял участие в стихийном митинге, держа в руках бело-красно-белый флаг, государственные агенты обязаны были оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Владимир Невмержицкий.

Правозащитник и правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко отмечает, что после оглашения приговора лидерам профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику у Дома правосудия фактически возникло стихийное мирное собрание.

«Национальный закон вообще не предусматривает порядок проведения, как в данном случае, стихийных собраний. Следовательно, любое стихийное собрание априори у нас считается незаконным. Однако и эта не главная проблема. Основной проблемой сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных прав человека», - подчеркнул юрист.

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП у здания Дома правосудия, где проходил процесс, активисты и присутствующие здесь граждане провели митинг в поддержку независимого профсоюза. Активист профсоюза развернул бело-красно-белый флаг, другие участники держали флаги профсоюза РЭП и гражданской кампании «Европейская Беларусь». Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных митингующих.

Владимир Невмержицкий просит Комитет ООН установить факт нарушения ее права на мирное собрание и выражение мнения и рекомендовать белорусскому правительству привести национальный закон о массовых мероприятиях в соответствие с международными обязательствами.