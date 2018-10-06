Путинская вертикаль обрушится с грохотом Telegram-канал «СерпомПо»

6.10.2018, 17:03

Действия Кремля очень напоминают метания позднесоветской власти.

Уже вторую неделю мы наблюдаем, как Путин лично пытается организовать ремонтные работы. Срочно заткнуть прорвавшиеся трубы власти, поставить подпорки под ее обветшавшие здания.

Прорвало в Приморье? Срочно туда какого-то надежного менеджера, желательно из местных, чтоб буйные приморцы снова не взроптали. И Кожемяко снимают с Сахалина и десантируют в Приморский край, да шустро меняют закон, дабы новый ставленник Кремля ни в коем случае не ассоциировался с надоевшей всем «Единой Россией».

Где у нас еще бузят? В Кабардино-Балкарии? Меняем одного Кокова на другого. Где еще слабаки? Жилкин в Астрахани икру больше не мечет? Своего бывшего личного охранника отправлю за осетрами присматривать. Кокорин в Кургане не тянет? Королев в Липецке 20 лет сидит и мхом уже покрылся? Сейчас быстро приищем каких-то молодых и бодрых.

И вот уже сбербанкир Артамонов отправлен в Липецкую область, а в Курганскую — командируют замгубернатора Тюмени Шумкова. А что? Глядишь – Липецк (а не Москва, как некогда мечталось Медведеву) станет мировым финансовым центром, а в Кургане забьет нефть.

И да, Хакассия. Надо срочно спасать заповедные охотничьи и рыболовные угодья от случайных кандидатов в губернаторы. И они уже один за другим снимаются с выборов (благо, есть еще рычаги давления на т.н. системную оппозицию), а разруливать ситуацию направляется Развозжаев, замминистра по делам Северного Кавказа, под клятвенные обещания Путина вернуть его в Москву. Что общего между Кавказом и Хакассией? Да ничего. Нужны молодые, свежие ремонтники, то есть менеджеры, которые эффективно начнут латать дыры и затыкать бреши.

Под это и в родном Питере рокировочка проведена. Постылого, не любимого городом Полтавченко срочно меняют на полпреда в СЗФО Беглова. Причем, зная питерцев, Путин сразу обозначает: мол, Беглов – «мэр на передержке», уже был у вас в 2002-2003, и сейчас посидит до выборов, а там найдем вам какого-нибудь либерала. Вон, Собчак есть. Или хотите, еще один питерец и либерал – Артемьев из ФАС. Да, их питерских да либеральных полно – от Кудрина до Чубайса.

Сейчас главное — волну недовольства загасить, митинговый пыл охладить, а там понадобится – и вовсе выборы отменим. Все. Всякие. Везде.

Это и есть трансферт власти по-путински. Очень напоминает метания позднесоветской власти.

Те, правда, были неопытные, наивные, распустили всех, развели демократию. При Путине никакого Ельцина в Верховный Совет СССР никто бы не пустил. А уж тем паче, не позволил бы ему стать президентом главной союзной республики. И никакой фрондирующей Межрегиональной депутатской группы в союзном парламенте бы не было. И никакой профессор Собчак не стал бы главой Питера.

Проблема, однако, в том, что ветхое жилье можно латать. Но превратить гнилые доски в новые кирпичи невозможно.

Путин может хоть всех своих бывших и нынешних охранников назначить губернаторами. Тасовать «эффективных менеджеров» из министров в регионы и обратно. Разъедаемый воровством коррупцией, кумовством, некомпетентностью, насквозь лживый и беспринципный режим спасти нельзя.

Трубы будут прорываться, балки будут рушиться. Вчера в Приморье и Владимире, завтра — где-то на Кавказе и в Сибири. Нищее, ободранное до нитки, вымирающее население не будет ни затыкать дыр, ни тушить пожаров. Как не делало этого, когда рушился СССР.

И на самом деле, вопросов только два. Как долго продлится распад и гниение, и удастся ли провести демонтаж без особых потерь. Или путинская вертикаль обрушится с шумом, грохотом и вызовет пресловутые великие потрясения.

Вот и весь трансферт власти. Ничего другого уже точно не будет.

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