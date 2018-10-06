Может ли охранник досматривать личные вещи посетителя магазина? 6.10.2018, 17:12

Покупатель имеет право пройти в торговый зал со своими вещами.

По закону покупатель может пройти в торговый зал со своим сумкой или пакетом, а не оставлять их в камере хранения. Но что делать, если на выходе сотрудник охраны остановил и попросил показать вещи? Команда tam.by попыталась разобраться.

Покупатель имеет право пройти в торговый зал со своими вещами. Но отбирать товар в свою сумку или пакет, не может. Поэтому нужно быть готовым к тому, что если у охранника возникли подозрения, что покупатель положил продукты в сумку, он попросит ее открыть.

В Беларуси охранную деятельность осуществляют на основании закона «Об охранной деятельности». Она подлежит обязательному лицензированию, за которое отвечает Министерство внутренних дел (Глава 37 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности).

Если к покупателю подходит работник магазина и просит открыть сумку, нужно выяснить, какую должность он занимает. Продавцу, администратору и даже директору покупатель ничего показывать не должен. Если с требованием обратился сотрудник охраны, нужно узнать, есть ли у него лицензия. Нет, значит, охранник, который подозревает человека в хищении, не имеет права самостоятельно проводить досмотр. Если лицензия есть, сотрудник охраны торговой организации, имеющей подразделение охраны, может досматривать вещи.

Проводить личный досмотр (подразумевает, что человек должен предъявить работникам охраны одежду, за исключением нательного белья) сотрудник охраны торговой организации не имеет права.

Досмотр вещей проводят, если есть основания:

1. Обнаружение работником охраны физического лица в момент совершения противоправного посягательства либо непосредственно после его совершения.

2. Прямое указание очевидцами работнику охраны на физическое лицо, совершившее противоправное посягательство.

3. Наличие на одежде и (или) вещах физического лица следов совершения противоправного посягательства.

4. Показаниях технических средств и систем, в том числе телевизионных систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, противокражных систем.

Досматривают вещи только в присутствии их владельца, протокол не составляют. Если сотрудник охраны нашел вещи, которые нельзя выносить, он должен пригласить понятых и обязательно составить протокол.