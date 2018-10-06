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Калинковичский райисполком навязывает предприятиям покупку яблок

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  • 6.10.2018, 19:03
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Чиновники требуют отчет «о закупленных объемах».

В Калинковичах райисполком «возложил на свои плечи» новую функцию: он «помогает» местному сельхозпредприятию сбывать яблоки. Однако помощь эту он оказывает, так сказать, чужими руками, пишет сайт gomel.today.

Предприятия Калинковичей получили любопытное письмо, где им предлагают «организовать приобретение яблок для работников». Если для затаривания продукции нет ёмкостей, то тоже не беда — их также можно купить у местного хлебозавода всего за 70 копеек за штуку.

Впрочем, это письмо хоть и носит рекомендательный характер, однако отчет в отдел экономики предоставить нужно.

Время у руководства предприятий ограничено.


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