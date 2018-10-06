В Москве врачи вышли на акцию протеста к зданию Минздрава

В Москве врачи вышли на акцию протеста к зданию Минздрава3
- 6.10.2018, 19:32
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Медики протестовали против сокращения и требовали повысить зарплаты.
Пикет против сокращения врачей прошел у здания Минздрава на Неглинной улице Москвы. Его организовали несколько профильных профсоюзов.
Участники акции требовали обеспечить нормальные условия работы медиков, повысить зарплаты и освободить от бумажной волокиты.
В частности, старший научный сотрудник Центра хирургии им. А.В. Вишневского Оксана Андрейцева рассказала «Эху Москвы», что врачи вынуждены работать на старом оборудовании.
Пикет был согласован с властями.