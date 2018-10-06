Активистка движения «Матери 328» объявила голодовку под стенами СИЗО в Минске 6.10.2018, 19:53

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Марина Марулевич

Она считает, что следователи сфальсифицировали дело ее сына.

Марина Марулевич, мать одного из обвиняемых по статье за незаконный оборот наркотиков, заявила, что будет сидеть на скамейке у ворот СИЗО №1 по улице Володарского в Минске, пока к ней не придет прокурор, передает «Белсат».

В видеотрансляции в «Фейсбуке» женщина заявила, что следователи сфальсифицировали дело ее сына.

«Я буду сидеть и ждать, пока они не признают ошибки, допущенные в деле моего сына», - заявила Марина Мацулевич.

Также женщина попросила прокуратура, следователей и суды «не держать людей за идиотов».

Напомним, активистки «Материнского движения 328» добиваются смягчения наказаний по «наркотическим» статьям.

Весной десять активисток движения провели 15-дневную голодовку, чтобы добиться встречи с Лукашенко и создания комиссии, которая бы пересмотрела дела по статье 328, и смягчения самой статье.