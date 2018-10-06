Витебский правозащитник: Власти ставят телегу впереди лошади 1 6.10.2018, 20:38

Леонид Светик

Фото: SPRING96.ORG

Леонид Светик борется за право на мирный протест.

Витебский правозащитник Леонид Светик подал заявку на пикет «Нет - смертной казни», но не верит, что ему дадут разрешение, передает «Радыё Рацыя».

Беларусь остается единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, где выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры.

Как рассказал витебский правозащитник:

- Я подал заявку на проведение акции 12 октября в том месте, которое специально определено горисполкомом под массовые мероприятия. Тема отмены смертной казни в стране - очень важна, поэтому и решили публично отметить в городе Всемирный день против смертной казни. Кстати, в последние годы я постоянно от имени правозащитников предоставляю такие заявки, и нам постоянно отказывают в проведении акции. С 2009 года в Витебске вообще не было разрешено ни одного пикета.

- Сейчас тоже не стоит ждать разрешения?

- Полагаю, что да, но в Витебске в рамках Недели против смертной казни будут проходить и другие мероприятия.

- На что ссылаются местные власти, когда отказывают в проведении пикета?

-Потому, что мы, мол, не предоставляем договоры с милицией, скорой помощью и ЖКХ на обслуживание массового мероприятия. Но зачем мне заключать договор и оплачивать услуги, когда еще неизвестно, разрешат ли пикет?

Таким образом власти фактически ставят телегу впереди лошади. Оплачивайте то, что еще не разрешено. На следующей неделе нам должны дать ответ на заявку, но, думаю, сюрпризов не будет. У нас же все пикеты - под запретом.