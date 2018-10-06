В Полоцке рабочие борются с контрактной системой 1 6.10.2018, 21:46

Рабочие «Стекловолокна» намерены провести пикет 7 октября.

Полоцкий райисполком оповестил Свободный профсоюз рабочих завода «Стекловолокно» о запрете массового мероприятия. С помощью пикета члены профсоюза намеревались проинформировать белорусов про Всемирный день борьбы за достойный труд 7 октября и заявить требование рабочих, сообщает витебская «Весна».

Заявка Свободного профсоюза на пикет подавалась в Полоцкий райисполком. В заявке указывалось, что участники мероприятия выступят с требованием:

- отменить систему краткосрочных трудовых контрактов;

- не вносить в Трудовой кодекс нормы про временные трудовые контракты;

- прекратить дискриминацию рабочих ОАО «Полоцк-Стекловолокно» за участие в Свободном профсоюзе Белорусском.

Письмо Полоцкого райисполкома с отказом работникам проводить массовое мероприятие подписано заместителем председателя по социальным вопросам Петкевич Петром. Текст письма готовила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Позорная Наталья.

Формальной причиной отказа названо то, что заявителями «не выполнены требования пункта 3 Решения Полоцкого райисполкома от 15.03.2013 года ...» Этим пунктом местные власти обязывают организаторов массового мероприятия, «если организация массового мероприятия происходит без участия органов государственной власти и управления», присоединять к заявке договора с милицией, медиками и коммунальщиками по обслуживанию мероприятия.

Как рассказали профсоюзные активисты: «Из-за этого требования властей в Полоцке за последние два года без участия местных властей не проводилось ни одного массового мероприятия. Последний разрешенный властями пикет Свободного профсоюза проводился 7 октября 2010 года на Всемирный день борьбы за достойный труд».

В заявке на пикет Свободный профсоюз сообщал про свои обязательства по поддержанию порядка на пикете, уборке территории и оказанию первой медицинской помощи в случае необходимости. «В услугах ЖКХ, милиции и медицины не имеем нужды», - указано в заявке.