Банки проверяют соцсети: откровения станут поводом для отказа 1 6.10.2018, 22:00

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Как обезопасить себя?

Западные финансовые учреждения уже активно используют в своей работе так называемый «скоринг по соцсетям», пишет etcetera.media.

Скоринг – это система оценки клиентов, которую используют банки прежде чем принять решение о предоставлении кредита. Стоит задуматься о своем поведении в социальных сетях, если вы намерены в будущем брать займы.

Как сообщает агентство TheDailyMail, банки и страховщики уже сегодня отслеживают профили клиентов в социальных сетях, прежде чем принимать решение о предоставлении ипотечных кредитов или при заключении сделок.

Помимо этого, существуют и частные агентства, которые по заказу банков проверяют соцсети клиентов, подавших заявку на кредит или на получение ссуды для покупки дома. При этом довольно часто эти компании могут делать неверные предположения о клиентах и несправедливо отклонять заявки на кредит.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?

Машинный скоринг по соцсетям позволяет финучреждениям проверить информацию: о вашей работе; семейном положении; ваших интересах и предпочтениях; о том, как часто вы осуществляете покупки; где вы проводите время. С помощью соцсетей банки проверяют, не лгали ли вы о себе, подавая заявку на получение кредита.

Чтобы не попасть в ловушку, старайтесь соблюдать «информационную гигиену» в соцсетях. Это важно не только для получения кредита, но и для получения работы или гранта на обучение. Сегодня многие компании, прежде чем взять человека на работу, интересуются его профилем в соцсетях. А неуместные посты даже становятся поводом для увольнения. Поэтому совет для современных пользователей: будьте нейтральны в социальных сетях, не выставляйте свою жизнь на показ и не делитесь персональными данными.

Если вы делитесь личной информацией, то настройте свою страницу в соцсети таким образом, чтобы ее могли видеть только ваши близкие и друзья. Также специалисты советуют не хранить в списке контактов тех знакомых и друзей, у которых были проблемы с выплатой кредитов.