Андрей Костицын разошелся: На его счету хет-трик, дубль и важная шайба 6.10.2018, 22:05

Андрей Костицын

Фото с сайта sport.tut.by

Чувствуется опыт игры в НХЛ.

В субботу минское «Динамо» уступило в овертайме «Сочи». Но вполне могло побеждать – «зубры» вели 3:1, пишет tribuna.by.

Ключевую шайбу забросил Андрей Костицын. При счете 1:1 именно он вывел «Динамо» вперед. Забросил форвард красиво: выехал из-за ворот и хладнокровно расстрелял ближний угол.

Костицын-старший забрасывает во втором матче подряд. В четверг Андрей оформил дубль в ворота «Спартака». Этому явно поспособствовал опыт игры в НХЛ: Костицын в обоих случаях классно поработал на пятаке. За океаном этому элементу игры уделяют большое внимание.

В конце сентября Андрей Костицын и вовсе отметился хет-триком в ворота «Северстали», которую «Динамо» в итоге победило 4:1.

Сейчас Костицын-старший – один из лучших в «Динамо».

По набранным очкам (9) он на втором месте в команде – больше только у Теему Пулккинена (12). А в гонке снайперов Андрей с шестью шайбами делит с финном лидерство.

Костицын третий в команде по броскам – их у него 33. Больше только у Пулккинена (53) и Уиркоша (37).

При всем этом ветеран белорусского хоккея играет не так и много – менее 17 минут за игру. До матча в Сочи даже у Китарова был больший айс-тайм.