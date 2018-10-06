Андрей Костицын разошелся: На его счету хет-трик, дубль и важная шайба
- 6.10.2018, 22:05
Чувствуется опыт игры в НХЛ.
В субботу минское «Динамо» уступило в овертайме «Сочи». Но вполне могло побеждать – «зубры» вели 3:1, пишет tribuna.by.
Ключевую шайбу забросил Андрей Костицын. При счете 1:1 именно он вывел «Динамо» вперед. Забросил форвард красиво: выехал из-за ворот и хладнокровно расстрелял ближний угол.
Костицын-старший забрасывает во втором матче подряд. В четверг Андрей оформил дубль в ворота «Спартака». Этому явно поспособствовал опыт игры в НХЛ: Костицын в обоих случаях классно поработал на пятаке. За океаном этому элементу игры уделяют большое внимание.
В конце сентября Андрей Костицын и вовсе отметился хет-триком в ворота «Северстали», которую «Динамо» в итоге победило 4:1.
Сейчас Костицын-старший – один из лучших в «Динамо».
По набранным очкам (9) он на втором месте в команде – больше только у Теему Пулккинена (12). А в гонке снайперов Андрей с шестью шайбами делит с финном лидерство.
Костицын третий в команде по броскам – их у него 33. Больше только у Пулккинена (53) и Уиркоша (37).
При всем этом ветеран белорусского хоккея играет не так и много – менее 17 минут за игру. До матча в Сочи даже у Китарова был больший айс-тайм.