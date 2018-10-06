Обнищавшие россияне больше не верят в светлое будущее страны 6.10.2018, 22:11

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Фото: Новая Газета

Каждый второй в РФ считает, что самые сложные времена для страны впереди.

Пенсионная реформа, падение рубля, неугасающий санкционный конфликт с Западом и планы правительства поднять налоги после рекордного в 21-м веке падения реальных доходов населения — подорвали веру россиян в перспективы страны.

На конец второго квартала каждый второй в РФ (50%) считал, что худшие времена для страны впереди, сообщает в «Мониторинге социального самочувствия» НИУ ВШЭ, информирует enovosty.com.

За всю современную историю России больше пессимизма социологи фиксировали лишь зимой 2016 года — на пике кризиса с обвалом рубля до 86 за доллар — и в первой половине 1990х годов.

Так, в 1996-м и 1994-м ухудшения ждали 52%, а в период с 1991 по 1993 года доля достигала 60% и выше.

За полгода количество пессимистов подскочило в 1,5 раза: зимой деградации ситуации в экономике ожидали 37%, а в прошлом году их доля колебалась между 38% и 44%.

Одновременно резко упало количество поверивших, что экономический кризис преодолен: если в январе 32% россиян отвечали, что «худшие времена позади», то к лету их осталось 23%.

Сводный индекс социального оптимизма с минус 23 пунктов в начале года рухнул до минус 38 в апреле, а к концу второго квартала обвалился до минус 43, оформив минимум за 2 года.

Скорость, с которой рушились оптимистичные настроения — на 20 пунктов за 4 месяца — стала беспрецеднтной с 2014 года.

«Негативную динамику социальных настроений в 2018 году определяли несколько событий. Прежде всего, на мнение населения оказали влияние объявленные правительством РФ непопулярные реформы: повышение налогов, изменение условий назначения пенсий. Кроме этого, в начале лета граждане столкнулись со скачком цен, который на фоне низких темпов инфляции последнего времени оказался весьма острым», — констатируют эксперты ВШЭ.

Все это накладывается на так и не преодоленный кризис в кошельках: хотя реальные зарплаты, согласно официальной статистике, выросли и на 2% превысили показатели 2014 года, в целом доходы населения в реальном выражении остаются на 10,1% ниже докризисного периода.

Сказывается резкое падение доходов предпринимателей и получателей социальных выплат.

Так, доля поступлений от предпринимательской деятельности в суммарных доходах составила 7,1%, что «соответствует зоне минимальных значений для этого показателя», указывают в ВШЭ. Пенсии в реальном выражении не дотягивают до уровней 2014 года 7,5% из-за отказа правительства индексировать выплаты работающим пенсионерам, которых в стране около 25%.

Доля россиян, оценивающих свое материальное положение как «плохое или очень плохое», при этом снизилась — с 25% в начале года до 23% к его середине.

Но это может быть результатом «пересмотра потребительских предпочтений и жизненных стандартов», считают в ВШЭ: часть прежних расходов в новых экономических условиях население может рассматривать как избыточные.

«Произошедший в конце весны — начале лета 2018 года скачок цен и объявленные государством планы по реформированию экономики, непопулярные у населения, ослабили оптимизм россиян, который начал расти при увеличении доходов и в период предвыборной кампании», — заключают авторы доклада.