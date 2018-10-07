Парламент Ингушетии проведет повторное голосование по границе с Чечней 2 7.10.2018, 8:05

1,000

Протестующие добились пересмотра решения на законодательном уровне.

Парламент Ингушетии аннулировал результаты голосования по ратификации договора о границе с Чечней. Депутат Сет-Салим Ахильгов сообщил об этом на митинге в центре Магаса, передает «Интерфакс».

8 октября состоится повторное голосование по соглашению.

Также правительство республики согласовало проведение в Магасе митинга против передачи земель Чечне в период с 8 по 15 октября.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Республики обменялись территориями Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни.

Пресс-службой Евкурова было объявлено, что депутаты Народного собрания Ингушетии приняли соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией. Якобы из 25 депутатов 17 проголосовали за ратификацию, трое были против, остальные воздержались. Позднее депутаты Сейд-Салам Ахильгов, Евлоев Бей-Али и Зелимхан Оздев сообщили, что парламент Ингушетии не ратифицировал соглашение. По их словам, голосование было тайным. Всего на заседании присутствовали 24 депутата, 15 проголосовали против, четверо испортили бюллетени и 5 высказались за.

Жители Магаса, вышедшие на митинг к парламенту, требовали проведения повторного голосования.