Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи 7.10.2018, 8:19

Бретт Кавано поможет республиканцам «зацементировать» большинство в сенате.

Кандидат Дональда Трампа на пост Верховного судьи Бретт Кавано утвержден в этой должности, сообщил вице-президент США Майк Пенс после подведения итогово голосования. Его назначение поддержали 50 сенаторов, против проголосовали 48. Трансляция велась в эфире FoxNews, передает РБК.

Bloomberg называет результаты голосования «громкой победой» для Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнела. К стенам Сената пришли толпы демонстрантов, как поддерживающих Кавано, так и выступающих против его назначения. Протестующие даже смогли ворваться в зал заседания и ненадолго прервать голосование.

«Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением отличного кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный суд. Сегодня я подпишу его согласие на назначение, и он будет утвержден официально. Очень радостно!», — написал Трамп в Twitter.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2018 г.

За три недели до голосования профессор психологии Кристин Блэйси Форд из Калифорнии обвинила Кавано в попытке изнасилования на домашней вечеринке в 1982 году, когда они учились в старшей школе. Форд и Кавано давали показания перед сенаторами 27 сентября на заседании комитета по судебной системе, где Форд описала предполагаемое нападение, а Кавано, сдерживая слезы, защищался от обвинений.

Финальное голосование было отложено специально, чтобы ФБР успело провести расследование, которое, как заявили республиканцы, не подтвердило совершения каких-либо преступлений Бреттом Кавано. Демократы в свою очередь заявили, что расследование ФБР было попыткой «обелить» кандидата от Трампа, а агенты не опрашивали тех свидетелей, которые могли бы подтвердить обвинения.

По словам Форд, во время вечеринки Кавано и его друг Марк Джадж силой затащили ее в комнату и включили громкую музыку, чтобы их не слышали. Кавано силой прижал ее к кровати, душил ее и пытался сорвать с нее одежду. В итоге в ситуацию вмешался Джадж и Форд удалось уйти домой. И Кавано, и Джадж находились в состоянии алкогольного опьянения, утверждает Форд. Показания ученой были проверены на детекторе лжи.

Кавано отрицал все обвинения в свой адрес. Он заявлял, что это политический заговор против него, который подготовили демократы.

Утверждение девятым судье Верховного судья важно для республиканцев, так как именно Верховный суд определяет соответствие законов принципам американской Конституции и может приостанавливать их действие. Кавано поможет республиканцам «зацементировать» большинство в сенате, отмечает Bloomberg.

В Верховном суде Кавано сменит 82-летнего Энтони Кеннеди. Он был утвержден в суд при правлении Рональда Рейгана в 1988 году и подал в отставку в июне 2018-го. Судьи избираются на пожизненный срок и могут уйти по сосбтвенному желанию.