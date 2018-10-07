Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC 1 7.10.2018, 8:29

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В ходе поединка ирландец проявил невероятную силу воли.

Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора, сообщает tut.by.

После двухлетней паузы Макгрегор оказался совершенно не готов к бою. Хабиб доминировал в течение двух первых раундов, причем был силен не только в борьбе, но и в стойке.

В середине второго раунда казалось, что бой может завершиться нокаутом, но Конор проявил невероятную силу воли, выйдя из сложной ситуации.

Третий раунд был более равным, а в четвертом Нурмагомедов провел удушающий прием, заставив Макгрегора сдаться. После этого Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца.