Адмирал США назвал слабые стороны российского флота 7.10.2018, 8:52

Джеймс Фогго призвал Запад увеличить инвестиции в средства противостояния действиям подводных лодок.

Российский флот, действующий на поверхности моря, включая устаревший авианосец, не представляют значительной угрозы. Однако вызывает беспокойство продвижение России в производстве подводных лодок и крылатых ракет. Такое мнение высказал самый высокий по рангу служащий американских ВМС в Европе адмирал Джеймс Фогго, передает CNN.

"Россияне создали новую подводную лодку класса "Долгорукий". Они разработали подводную лодку класса "Северодвинск". Они сделали гибридные подводные лодки класса "Кило", - рассказал Фогго.

Он добавил, что шесть подводных лодок класса "Кило" действовали в Черном море и на востоке Средиземного моря и осуществляли выстрелы крылатыми ракетами "Калибр", которые адмирал назвал очень эффективными, заявив, что они могут достичь любой из столиц Европы.

"Это меня беспокоит, это беспокоит партнеров по НАТО и друзей. Поэтому мы должны постоянно знать где они находятся", - добавил Фогго.

Адмирал призвал США и союзников увеличить инвестиции в средства противостояния действиям подводных лодок.