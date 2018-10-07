Приступ ночной трезвости Денис Лавникевич, Office Life

7.10.2018, 9:05

«Отцанцовка» Лукашенко может войти в книгу рекордов.

Торговля алкоголем и сигаретами для государства хороша тем, что помогает оперативно пополнить бюджет за счет налогов и акцизов (с человеческими пороками всегда так — они приносят быстрый доход), но плоха в долгосрочной перспективе — из-за снижения производительности труда, серьезного ухудшения здоровья, общей деградации нации. Однако вот незадача: в оперативном пополнении белорусский бюджет нуждается постоянно. И потому за каждым шагом вперед — попыткой ограничить потребление алкоголя и табака — сразу следует изящная (или не очень) «оттанцовка» назад.

Это было краткое изложение событий недельной давности. Событий, которые всколыхнули даже тех, кто новости обычно игнорирует. На всякий случай напомню. Сначала по инициативе МВД при одобрении Минздрава и Мингорисполкома в Минске (формально — «в качестве эксперимента») решили на год запретить продажу алкоголя в ночное время.

Милиция, как обычно, мотивировала это необходимостью профилактики пьянства и связанных с ним правонарушений. «У нас десятки коллективных обращений минчан, которые живут рядом с круглосуточными магазинами, — рассказывала журналистам начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Люди жалуются, что по ночам посетители торговых объектов не дают спокойно отдыхать, располагаются в соседних дворах, где употребляют горячительные напитки, ругаются, дерутся. В столице на момент принятия решения 88 магазинов продавали алкоголь в ночное время, многие из них расположены на АЗС. По статистике, алкоголь составляет до 40% покупок, совершаемых после 23:00. В 2015 году в городе уже вводили ограничение по времени реализации таких напитков. Нынешняя мера направлена прежде всего на тех, кто отправляется в ночные магазины за добавкой».

Я, в свою очередь, вспомнил (да, это было на моих глазах) «горбачевскую» антиалкогольную кампанию середины 80-х. За нее потом Михаила Сергеевича не ругал и не высмеивал, кажется, только ленивый. Впрочем, антиалкогольную кампанию очень одобряли медики. Потому что они тогда буквально за пару лет зафиксировали потрясающий спад хронических заболеваний и впечатляющее увеличение продолжительности жизни. Трех лет очень относительного отказа страны от алкоголя, конечно, не хватило для того, чтобы сформировать устойчивую тенденцию. Но для специалистов тот эпизод весьма показателен.

Однако в Беларуси ограничение на продажу спиртного по ночам оказалось столь коротким, что впору в книгу рекордов заносить. Запрет, вступивший в силу 1 октября, длился меньше суток: уже 2-го распоряжением администрации Лукашенко он был отменен. Объяснение последовало простое и очевидное.

Спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли... И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов.

Конечно, представители администрации Лукашенко упомянули и ЗОЖ, и право свободного выбора, и свою приверженность всему хорошему: «Решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни». Но с модой на ЗОЖ, по крайней мере в Минске, как раз все в порядке — кажется, скоро даже вышедшие покурить офисные клерки будут захватывать с собой гантели.

Рассуждения о «мерах профилактического и воспитательного характера» слабо вязались с другой новостью — о том, что компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, за два года создаст в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет (из них 500 — в Минске). Речь идет о большом инвестпроекте, связанном с созданием негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Для этого местные исполкомы без аукциона предоставят в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов.

Кроме того, компания «Энерго-Оил» развивает табачное производство в Шабанах, для чего указом президента специально даже изменили границы Минска. Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 млн рублей (с созданием около 200 рабочих мест). Наконец, недавно СЗАО «Энерго-Оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. До этого только Управление делами президента в лице компании «Беларусьторг» имело право ввозить в страну сигареты.

Это немного нелогично. Даже очень нелогично: сначала устами первого лица страны пропагандировать здоровый образ жизни (вплоть до рекомендации не есть на ночь картошку с мясом), а потом тысячами расставлять по всей стране табачные киоски. Ведь очевидно, что избыток предложения будет стимулировать спрос. Несмотря на прямой запрет рекламы табачных изделий, владелец сети по продаже сигарет всегда найдет способ обеспечить спрос. Маркетологи — люди хитрые, им за это деньги платят.

Казалось бы, белорусское руководство в «алкогольно-табачном вопросе» внешне выступает с неожиданных позиций либертарианства: ограничивать нельзя, каждый человек волен сам решать, что ему делать — марафон бежать или курить за углом с бутылкой пива в руке. Свобода выбора даже в Библии прописана, она Богом дана. Соответственно, нельзя и ограничивать бизнес: продавцы сигарет, водки, органического питания и спортивных тренажеров должны иметь равные права.

Однако мы видим, что рядовой предприниматель киоск на улице Минска поставить не сможет, а вот крупный табачный бизнесмен — сможет. Это притом что за последние несколько лет с улиц городов исчезли сначала просто киоски по продаже всякой мелочевки, потом — небольшие магазинчики, а затем еще и мелкие частные торговые точки с овощами и фруктами. Неужели киоски-«табакерки» в шаговой доступности для людей полезнее овощей и фруктов? Да — для Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам, то есть для тех, кто отвечает за наполнение бюджета.

Я вспомнил, как несколько лет назад попал на круглый стол с участием представителей крупных торговых сетей, Минздрава, Минторга и МВД. Обсуждалось опять же ограничение продажи алкоголя по ночам. Врачи объясняли, как спиваются рядовые белорусы, как ухудшается их здоровье. Милиционеры рассказывали про то, что 70% насильственных и вообще тяжких преступлений совершаются в пьяном виде. Чиновники Минторга вздыхали.

Представители торговых сетей сначала жаловались на то, что у них рентабельность и без того минимальная (1,5–2%), что покупательная способность населения падает и т.д. А потом сказали чиновникам прямо: если нам ограничат торговлю спиртным, то мы, чтобы сохранить рентабельность, будем вынуждены поднять цены на продукты питания для рядовых потребителей. Вам это нужно?

Милицейские начальники замолчали. Чиновники Минторга облегченно выдохнули.

Денис Лавникевич, Office Life