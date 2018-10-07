Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб «Юности» 7.10.2018, 9:11

Алексей Калюжный

Экс-капитан сборной Беларуси выступал за команду в 2004 году.

Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб минской "Юности", сообщает pressball.by.

Калюжный является воспитанником "Юности" и выступал за столичную команду в 2004 году. После этого он перешел в ХК "Авангард", за который провел 371 матч, забросил 106 шайб, сделал 173 передачи и получил 172 минуты штрафа.

Калюжный участвовал в Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, а также в мировых первенствах 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008 и 2009 годов. Завершил клубную карьеру в минском "Динамо" после сезона-2014/15. Дважды становился лучшим хоккеистом Беларуси (2010, 2015).

Всего за карьеру в различных лигах Калюжный сыграл 1274 матча, забросил 278 шайб, сделал 426 передач и получил 644 минуты штрафа. Является обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка Шпенглера.