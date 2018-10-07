«Немецкая волна»: Правительство Латвии сформирует коалиция правых партий 1 7.10.2018, 9:23

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Крупные политические партии страны отказываются иметь дело с пророссийским «Согласием».

По предварительным данным, после обработки около 90 процентов бюллетеней, лидирующую позицию на парламентских выборах в Латвии занимает оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения. За нее отдали голоса около 20 процентов избирателей, сообщает "Немецкая волна".

Лидерство "Согласия" не стало сюрпризом, ведь вплоть до выборов у партии был самый высокий рейтинг. Но удастся ли ей стать правящей партией или повторится ситуация прошлых выборов, когда "Согласие" побеждало, но так и осталось в оппозиции. В основном партии не хотят сотрудничать с "Согласием" по идеологическим причинам. К примеру, из-за того, что "Согласие" настаивает на добрососедских экономических связях с Россией и защищает школы нацменьшинств.

"Если партии "Согласие" не удастся найти союзника в лице одной сильной политической силы и таким образом получить больше половины депутатских кресел, то придется заключать союз из трех составных частей, что при нынешней обстановке маловероятно", - уверен политолог, профессор Латвийского университета Оярс Скудра.

Крупные партии отказываются от коалиции с "Согласием"

Ранее все крупные политические силы обозначили красные линии и заявили, что ни при каких условиях не будут формировать коалицию с "Согласием", а это означает, что им придется договариваться между собой. У нынешней коалиции, которую составляют три политические силы – "Единство", Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение, вряд ли хватит голосов, чтобы сформировать большинство в парламенте, а это значит, что найти общий язык должны будут пять, шесть или даже семь партий, рассказал в интервью DW политический обозреватель Аскольд Родин.

"Уж очень пестрая собралась компания, у каждой партии есть свои принципы. Договориться им будет очень сложно. Я не исключаю, что могут объявить и внеочередные выборы, если не будет достигнуто коалиционное соглашение", - считает Аскольд Родин.

Успех молодой партии

Второе место, по результатам экзитполов, занимает объединение "Развитие/За!" - молодая политическая сила, которая выступает за современное и справедливое государство в составе единой Европы. "В списках партии можно найти фамилии депутатов с министерским прошлым, деятелей искусства, активистов, известных по своей работе в различных организациях", - объясняет успех партии руководитель кафедры политических наук Рижского университета имени Страдиня Илга Крейтусе.

Ранее эксперты прогнозировали, что, скорее всего, формирование правительства возьмет в свои руки Союз "зеленых" и крестьян, имея в виду, что от него баллотировался и нынешний глава правительства Марис Кучинскис. Однако результаты экзитполов показывают, что эта партия пока только на шестом месте. По словам Крейтусе, "это может грозить потерей премьерского кресла и ставит под вопрос участие партии в правящей коалиции".

Как одну из возможных причин политолог называет низкую явку избирателей. По сообщениям Центризбиркома, активность избирателей была рекордно низкой - 54,06%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентаризма в Латвии. "Мы видим, что пассивнее всего люди голосуют в сельской местности, а это главный электорат Союза "зеленых" и крестьян", - отметила в интервью DW Илга Крейтусе.

Привычный расклад сил могут нарушить популисты в лице партии "Кому принадлежит государство?". По данным экзитполов, они занимают четвертую позицию. "Эта партия – черная лошадка, - считает завкафедрой Рижского университета. - Все будет зависеть от того, кто из партийного списка попадет в правительство, я не думаю, что они выдвинут своего громкого лидера - актера Артуса Кайминьша".

Не обошлось на нынешних выборах и без скандалов. Злоумышленники взломали местную крупнейшую социальную сеть draugiem.lv, разместив на сайте флаг России и фотографию президента РФ Владимира Путина. На момент публикации настоящего материала портал заблокирован.