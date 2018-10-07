Для водителей вводят четырехкратный налог 46 7.10.2018, 9:39

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Источник: cartoon.kulichki.com

Расходы на авто в Беларуси значительно вырастут.

Госпошлину за пользование автомобилем (дорожный налог) в Беларуси наконец-то решили отвязать от стоимости техосмотра.

Но вместо предлагавшейся независимыми экспертами мировой практики – включения дорожного сбора в стоимость бензина – правительство решило ввести ежемесячные платежи, которые владелец авто должен будет делать через ЕРИП.

При этом техосмотр по-прежнему будет «бичом» для водителей: премьер-министр Сергей Румас предложил использовать базы данных техосмотра и «фотоловушки» для выявления неплательщиков. Последние, по словам премьера, будут платить госпошлину в двойном размере.

Как измениться на самом деле жизнь белорусских водителей – в лучшую или в худшую сторону? На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- Давайте начнем с самого интересного момента: ежемесячной оплаты через ЕРИП и двойных ставок для тех, кто не успел оплатить и «попался». Что это может означать на практике?

- Оплата счетов, например той же «коммуналки» – это всегда грандиозное событие, настигающее каждого белоруса раз в месяц. В этот день возле окошек банков собираются огромные очереди, настоящие «вавилонское столпотворение». Кто-то в этой толкотне может чисто технически не успеть оплатить. Кто-то – просто забыть среди многочисленных оплат. Наконец, с нашими зарплатами, у кого-то просто не хватит денег после выплаты «коммуналки».

И вот – новоиспеченный должник готов. По хитрому плану Румаса с него теперь возьмут дорожный налог в двойном размере. Сработано ювелирно – как всегда, когда наше правительство придумывает новый способ отъема денег у населения.

Но самое интересное, пожалуй, в другом. Какой будет сумма этого дорожного налога? Исходя из чего ее будут начислять? Похоже, что правительство подсовывает белорусам очередного кота в мешке. Практика в нашей стране показывает: если резко изменили способ взимания денег, то вырастет и отнимаемая у людей сумма.

То, что дорожный сбор теперь будет идти через ЕРИП, вместе с «коммуналкой», настораживает еще больше. Учитывая логику наших властей, он теперь может стать таким же непрозрачным, как и сама «коммуналка». Не исключаю, что дорожный могут «вписать» в ежемесячные жировки и он будет расти так же, как постоянно «приближающаяся к 100%» коммуналка.

Опять же – как тогда определить, сколько должен платить каждый конкретный автовладелец? По количеству автомобилей? На старушку, которая не ездит вообще, их может быть зарегистрировано три штуки. Опять запрашивать данные по техосмотру? Кажется, Румас говорил что-то такое.

Но мы это уже проходили: у одного машина может год стоять в гараже, а другой ездит каждый день – а дорожный налог заплатят оба. Ни к чему хорошему это не приведет. В свое время у водителей вызвала волну возмущения утечка в ГАИ данных о техосмотре. Теперь правительство предлагает сделать это официально – значит, будет целенаправленная охота на водителей, чтобы собрать с них налог в двойном размере.

Наконец, ирония всей этой ситуации заключается в том, что у нас уже действует двойное налогообложение для водителей. Транспортный налог неофициально заложен в цену бензина, который мы покупаем в РФ по гораздо более низкой цене. Получается, теперь, по схеме Румаса, для водителей вводят четырехкратное налогообложение.

Единственный правильным вариантом было бы привязать дорожный налог к ценам на топливо. Тогда все справедливо: кто сколько ездит – столько и платит. А так получается просто плохо скрытый очередной побор с населения.

Белорусские власти изобретают велосипед, который давно уже изобретен. И на этот велосипед они столько навешивают, что получается какое-то чудо-юдо. Это глупо и очень недальновидно.

- Вы говорили, что новая схема начисления налога получается очень непрозрачной. Среди прочего, власти предлагают следить за его уплатой с помощью фотоловушек. Как это может выглядеть? Будет тотальная фото- и видеофиксация всего, что ездит по дорогам?

- Это очередная глупость. Им либо придется утыкать все фотоловушками и следить за водителями в режиме нон-стоп, либо предоставить все на волю случаю.

Сейчас фотоловушка действует, если человек превысил скорость. Получается, кто-то будет весь год ездить и ни разу не попадется. А кто-то превысит скорость – и его не только оштрафуют, но и соберут дорожный налог в двойном размере. При этом он, может быть, выехал два раза в год.

Кстати, чем лучше машина – тем больше вероятность попасть на фотоловушку и, как следствие, двойной налог. Может быть, в этом и есть смысл новой методики: отсеивать хорошие машины и с их хозяев собирать дополнительную мзду? Вполне в духе наших «шариковых» у власти.

Представляете, какой простор открывается для ГАИ и прочих служб! Даже сейчас часто бывает, что знак «40» на въезде в населенный пункт ставят так, что его не видно за деревьями. Продолжаешь ехать со скоростью 60 – и налетаешь на фотоловушку и штраф. А теперь будешь еще и двойной налог выплачивать. Так достаточно на въезде в каждый город поставить фотоловушку, замаскированный знак – и вот, готов конвейер по быстрому отъему денег у водителей. Аттракцион в каждом населенном пункте страны.

Так и живем: чем дальше – тем власть наглее и глупее.

- Как вы думаете, почему дорожный налог все-таки решили не привязывать к бензину?

- Думаю, что власти хотят дать «Белнефтехиму» возможность и дальше поднимать цены на бензин каждые выходные. Проводить «модернизацию» НПЗ и за счет белорусов. Недавно появилась информация в СМИ что бензин будет дорожать каждые выходные до конца года. А если еще добавить сверх этого – люди бы начали просто выходить на улицы.

Хотя, как я уже говорил, дорожный налог и так завуалированно заложен у нас в цену бензина. Мы уже платим двойной налог. Теперь будем – четверной. У Лукашенко всегда не хватает денег, как бы он ни крутился. А водители – удобная мишень для поборов. Если у человека есть автомобиль, то он найдет деньги на налог и в двукратном, и в четырехкратном размере.

- Вы сказали, что люди могут выйти на улицы в случае резкого роста расходов на содержание автомобилей. Будем ждать повторения акций «стоп-бензин»?

- Вы знаете, ситуация в Беларуси напоминает лесной пожар. Огонь гонит животных без разбора к реке. Сначала все происходит не организовано, каждый сам старается выжить как может. Но потом, когда пространства остается все меньше, начинают уживаться на оставшемся пятачке земли те, кто еще вчера был непримиримыми врагами.

Постепенно масса превращается в хорошо слаженный поток, который легко снесет всякого, кто встал на пути к его спасению. Главное – понимать, кто стоит на нашем пути. Все больше людей понимают это. Скоро отступать будет некуда. Надеюсь, к тому времени люди будут настроены ответственно и будут понимать, в какую сторону им двигаться и против кого обратить свои силы.

Тогда мы увидим не только акции «стоп-бензин».