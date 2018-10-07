Лукашенко ввел новый налог на авто из-за границы 7 7.10.2018, 9:53

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Цена на импортные прицепы вырастет в два раза.

Импортные прицепы и полуприцепы «попали» в Беларуси под утилизационный сбор. И очень сильно «попали». Правда, касается это не всех видов такой техники, а только относящихся к категории О4. Согласно классификации, действующей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), это означает, что их технически допустимая максимальная масса превышает 10 т, пишет neg.by.

Данное нововведение предусмотрено указом Лукашенко, сообщила его пресс-служба в конце прошлой рабочей недели. Однако ни номера этого законодательного акта, ни даты его подписания, ни точного названия почему-то она не привела.

Достаточно скупы и подробности о его содержании. Указано лишь, что документом предусмотрен механизм уплаты утильсбора на этот вид техники, причем вводится он путем внесения новых норм в указ Лукашенко от 04.02.2014 № 64, которым данный платеж в отношении различных видов транспорта был введен под давлением России еще в 2014 году.

Заявлено, что ставка утильсбора в отношении указанных видов техники будет сравнима со ставкой, которая действует в России на не новую технику.

Что касается конкретики, то в сообщении перечислены виды техники, которые под обложение утильсбором не подпадают, а именно техника:

– которая произведена или изготовлена на территории нашей страны и отчуждена за ее пределы, а также которая используется в государственных целях (оборона, нацбезопасность, для силовых структур и т.д.), если она закуплена за бюджетные средства;

– если она сначала к нам была ввезена, а потом ее обратили в доход государства;

– если она была ввезена с уплатой утильсбора и переоборудована.

Приведено и обоснование принятия данного законодательного акта – борьба с конкурентами в этом сегменте рынка ЕАЭС, а также необходимость создания равных условий торговли с восточной соседкой.

Осталось напомнить, какая же ставка утильсбора действует на эту технику в России.

Согласно постановлению Правительства России от 19.03.2018 № 300, вступившему в силу с 1 апреля 2018г., коэффициент расчета суммы утильсбора на прицепы и полуприцепы старше трех лет, составляет 8,05, а базовая ставка для ее расчета равна 150 000 RUB.

Проведем простейший расчет и получим, что сумма утильсбора на такую технику составит чуть более 1,2 млн. RUB, а это свыше 18 тыс. USD по курсу на конец прошлой рабочей недели, что, вообще говоря, сопоставимо с ценой самого б/у-шного прицепа. Такие меры в экономике называют запретительными, хотя прямого запрета на импорт данного вида товаров и не вводится. Просто ввозить прицепы и полуприцепы из других стран теперь будет совершенно невыгодно. Придется использовать свои.