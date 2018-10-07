закрыть
7 октября 2018, воскресенье, 13:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Лукашенко ввел новый налог на авто из-за границы

7
  • 7.10.2018, 9:53
  • 5,878

Цена на импортные прицепы вырастет в два раза.

Импортные прицепы и полуприцепы «попали» в Беларуси под утилизационный сбор. И очень сильно «попали». Правда, касается это не всех видов такой техники, а только относящихся к категории О4. Согласно классификации, действующей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), это означает, что их технически допустимая максимальная масса превышает 10 т, пишет neg.by.

Данное нововведение предусмотрено указом Лукашенко, сообщила его пресс-служба в конце прошлой рабочей недели. Однако ни номера этого законодательного акта, ни даты его подписания, ни точного названия почему-то она не привела.

Достаточно скупы и подробности о его содержании. Указано лишь, что документом предусмотрен механизм уплаты утильсбора на этот вид техники, причем вводится он путем внесения новых норм в указ Лукашенко от 04.02.2014 № 64, которым данный платеж в отношении различных видов транспорта был введен под давлением России еще в 2014 году.

Заявлено, что ставка утильсбора в отношении указанных видов техники будет сравнима со ставкой, которая действует в России на не новую технику.

Что касается конкретики, то в сообщении перечислены виды техники, которые под обложение утильсбором не подпадают, а именно техника:

– которая произведена или изготовлена на территории нашей страны и отчуждена за ее пределы, а также которая используется в государственных целях (оборона, нацбезопасность, для силовых структур и т.д.), если она закуплена за бюджетные средства;

– если она сначала к нам была ввезена, а потом ее обратили в доход государства;

– если она была ввезена с уплатой утильсбора и переоборудована.

Приведено и обоснование принятия данного законодательного акта – борьба с конкурентами в этом сегменте рынка ЕАЭС, а также необходимость создания равных условий торговли с восточной соседкой.

Осталось напомнить, какая же ставка утильсбора действует на эту технику в России.

Согласно постановлению Правительства России от 19.03.2018 № 300, вступившему в силу с 1 апреля 2018г., коэффициент расчета суммы утильсбора на прицепы и полуприцепы старше трех лет, составляет 8,05, а базовая ставка для ее расчета равна 150 000 RUB.

Проведем простейший расчет и получим, что сумма утильсбора на такую технику составит чуть более 1,2 млн. RUB, а это свыше 18 тыс. USD по курсу на конец прошлой рабочей недели, что, вообще говоря, сопоставимо с ценой самого б/у-шного прицепа. Такие меры в экономике называют запретительными, хотя прямого запрета на импорт данного вида товаров и не вводится. Просто ввозить прицепы и полуприцепы из других стран теперь будет совершенно невыгодно. Придется использовать свои.


популярное за неделю

Мнение

Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип
Штирлиц и Чапаев
Штирлиц и Чапаев Антон Орехъ