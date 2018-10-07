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И вот все у них так!

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  • Вадим Штепа
  • 7.10.2018, 9:59
  • 3,636

Про русских шпионов в Европе уже не клип, а комедийный сериал снимать надо.

Над похождениями "петрова и боширова" и такси от ГРУ до Шереметьево не посмеялся еще только ленивый. Да, про русских шпионов в Европе уже не клип, а комедийный сериал снимать надо. Хотя некоторые френды утверждают, что все это - плод деградации советских спецслужб в постсоветскую эпоху.

На самом деле, они всегда были такими. Просто в советском кино существовал расхожий образ разведчика-интеллектуала ("Семнадцать мгновений весны", "Мертвый сезон" и т.д.) Но к реальности он имел такое же отношение, как и "передовики производства" из пропаганды...

Вспоминается один момент из студенческой молодости. Шел 1988 год, уже началась Перестройка, и к нам на журфак МГУ приехала делегация коллег из американских университетов. Они привезли кучу изданий, и КГБ-шники в Шереметьево их дотошно изучали. Кое-что не пропустили и изъяли, и среди прочего - мировой атлас расположения советских ракетных баз, где они были сняты со спутников.

В ответ на удивление американских студентов гебешный "эксперт" им заявил:

- Это секретная информация, и издание мы задерживаем.

- Sorry, какая же это секретная информация, если книга открыто вышла в США?

- У вас, может быть, она открыто вышла, а у нас в СССР это секретная информация!

И вот все у них так!

Вадим Штепа, facebook.com


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