«Шесть рублей за боровик»: как проходит грибная лихорадка в Беларуси
- 7.10.2018, 10:10
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Какие грибы и по какой цене заготовители скупают у населения.
Предприятия потребкооперации Брестской области начали заготовку грибов — на сегодня заготовлено более 4 тонн, пишет «Вечерний Брест».
У населения закупается практически вся линейка лесных даров. Белый гриб I сорта закупают по 5−6 рублей за килограмм, II сорта — 3 рубля, III сорта — 1 рубль за килограмм.
Какие штрафы можно получить за сбор грибов с нарушениями
Лисичка покупается у населения по цене от 3 до 5 рублей за килограмм, маслята и опята — по 1 рублю за килограмм. По 60 копеек за кило принимают подосиновики и подберезовики, в 50 копеек оценен килограмм груздей.
Практически все грибы поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси с дальнейшей реализацией на внутреннем рынке. Белые попадают на заморозку для обеспечения торговой сети страны.