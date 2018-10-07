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«Шесть рублей за боровик»: как проходит грибная лихорадка в Беларуси

  • 7.10.2018, 10:10
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Какие грибы и по какой цене заготовители скупают у населения.

Предприятия потребкооперации Брестской области начали заготовку грибов — на сегодня заготовлено более 4 тонн, пишет «Вечерний Брест».

У населения закупается практически вся линейка лесных даров. Белый гриб I сорта закупают по 5−6 рублей за килограмм, II сорта — 3 рубля, III сорта — 1 рубль за килограмм.

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Лисичка покупается у населения по цене от 3 до 5 рублей за килограмм, маслята и опята — по 1 рублю за килограмм. По 60 копеек за кило принимают подосиновики и подберезовики, в 50 копеек оценен килограмм груздей.

Практически все грибы поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси с дальнейшей реализацией на внутреннем рынке. Белые попадают на заморозку для обеспечения торговой сети страны.


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