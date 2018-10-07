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Роналду по-прежнему – лучший ассистент чемпионата Италии

  • 7.10.2018, 10:30

Португалец забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Ювентус» обыграл на выезде «Удинезе» в 8-м туре чемпионата Италии – Криштиану забил! Португалец удвоил счет в конце тайма (первый гол у Бентанкура) и отпраздновал в своем обычно стиле, пишет tribuna.com.

Роналду как всегда был самым активным в атаке «Юве» – пробил по чужим воротам 7 раз.

Он по-прежнему активно загружает финальную треть (22 передачи). Правда, в этот раз он сделал только один пас по удар.

Кстати, Криш дважды сфолил, и это нетипично для него. Его средний показатель – 0,4 фола за матч.

Гол в ворота «Удинезе» стал четвертым для Роналду в серии А.

Роналду по-прежнему лучший ассистент чемпионата. В 9 матчах он отдал 5 голевых передач.


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