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«Жизнь взаймы»: белорусам выплачивали зарплаты ниже минимальной

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  • 7.10.2018, 10:36
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Фото: tut.by

Работникам в Глубоком задолжали 82 тысячи рублей.

В Глубокском районе два сельхозпредприятия выплачивали своим работникам зарплаты ниже минимальной, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Нарушения обнаружили на предприятиях «Стринадки» и «Озерцы». Недоплачивали 139 работникам, сообщает tut.by.

Общая сумма неоплаты на двух предприятиях превысила 82,6 тысячи рублей.

— На момент прокурорской проверки в СУП «Стринадки» до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) не доплатили 71, а в ГП «Озерцы» — 68 работникам, — отмечают в Генпрокуратуре. — При этом на предприятиях отсутствовали документы, которые подтверждали бы факты нарушений сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины, обосновывали бы такие недоплаты.

Работникам «Стринадки» дополнительно начислили до размера минимальной заработной платы 13 194 рубля.

— Работникам ГП «Озерцы» из недоплаченных 69 500 рублей выдали в августе текущего года 11 800 рублей. Согласно разработанному графику, оставшиеся долги погасят до декабря 2018 года, — поясняют в Генпрокуратуре.

15 должностных лиц сельхозпредприятий привлекли к дисциплинарной ответственности.


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